배우 이승기가 105억 원 규모 전세보증금을 둘러싼 분쟁에 대한 속내를 밝혔다.
14일 '이승기2' 채널에는 "야 저기 아니 잠시만"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이승기는 전셋집을 구하는 스태프와 서울 강남 일대 매물을 둘러봤다.
스태프가 부모님 도움을 받아 4억 원 정도를 보고 있다고 하자 이승기는 "나는 그냥 피해 사례자고 산 증인이고 전문가가 있어야 된다"라고 강조했다.
그러면서 "이 전세 사기가 진짜 힘든 게 입증하기가 어렵다. 처음부터 얘가 나를 기망행위를 하려고 했던 거를 어떻게 내가 처음부터 다 증거를 갖고 있겠어?"라고 토로했다. 이어 "그냥 중개사 말만 믿고 아니면 그냥 '좋은 게 좋은 거지. 사람 보니까 괜찮아 보이는데 설마 그러겠어?' 이렇게 했다가는 리스크가 생겼을 때 내가 방어할 수 있는 방패나 칼이 너무 없다"라고 경고했다.
영상 초반 이승기는 "부동산이라는 게 사람들이 대부분 엄청 마지막 목표잖아. 그러다 보니까 모든 사람의 염원이 몰린 만큼 또 악마들이 득실댄다. 이걸 잘 걸러야 된다. 이거 안 당해 보면 모르거든. 진짜 많은 생각을 하게 되고 공부를 엄청 하게 된다"라고 털어놨다.
또 "보증금을 돌려받지 못하는 피해를 받으신 분들 입장에서는 그 피해만으로도 엄청 힘든데 변호사까지 자기가 다 골라서 하는 게 진짜 거기서부터 쓰러지는 거다"라며 "조심하고 끊임없이 의심하고"라고 당부했다.
한편 이승기는 최근 전 소속사 빅플래닛메이드엔터를 이끌었던 차가원 원헌드레드 대표와 법적 분쟁 중이다. 이승기는 차 대표 소유 한남동 빌라에 105억 원 전세 계약을 맺고 거주해왔지만 계약 후에 보증금을 돌려받지 못했다며 차 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 등으로 고소했다. 차 대표는 300억 원대 규모의 사기 혐의로 구속 기소돼 재판을 받고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
14일 '이승기2' 채널에는 "야 저기 아니 잠시만"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이승기는 전셋집을 구하는 스태프와 서울 강남 일대 매물을 둘러봤다.
스태프가 부모님 도움을 받아 4억 원 정도를 보고 있다고 하자 이승기는 "나는 그냥 피해 사례자고 산 증인이고 전문가가 있어야 된다"라고 강조했다.
그러면서 "이 전세 사기가 진짜 힘든 게 입증하기가 어렵다. 처음부터 얘가 나를 기망행위를 하려고 했던 거를 어떻게 내가 처음부터 다 증거를 갖고 있겠어?"라고 토로했다. 이어 "그냥 중개사 말만 믿고 아니면 그냥 '좋은 게 좋은 거지. 사람 보니까 괜찮아 보이는데 설마 그러겠어?' 이렇게 했다가는 리스크가 생겼을 때 내가 방어할 수 있는 방패나 칼이 너무 없다"라고 경고했다.
영상 초반 이승기는 "부동산이라는 게 사람들이 대부분 엄청 마지막 목표잖아. 그러다 보니까 모든 사람의 염원이 몰린 만큼 또 악마들이 득실댄다. 이걸 잘 걸러야 된다. 이거 안 당해 보면 모르거든. 진짜 많은 생각을 하게 되고 공부를 엄청 하게 된다"라고 털어놨다.
또 "보증금을 돌려받지 못하는 피해를 받으신 분들 입장에서는 그 피해만으로도 엄청 힘든데 변호사까지 자기가 다 골라서 하는 게 진짜 거기서부터 쓰러지는 거다"라며 "조심하고 끊임없이 의심하고"라고 당부했다.
한편 이승기는 최근 전 소속사 빅플래닛메이드엔터를 이끌었던 차가원 원헌드레드 대표와 법적 분쟁 중이다. 이승기는 차 대표 소유 한남동 빌라에 105억 원 전세 계약을 맺고 거주해왔지만 계약 후에 보증금을 돌려받지 못했다며 차 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 등으로 고소했다. 차 대표는 300억 원대 규모의 사기 혐의로 구속 기소돼 재판을 받고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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