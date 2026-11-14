이미지 크게보기 배우 이승기가 105억 원 규모 전세보증금을 둘러싼 분쟁에 대한 속내를 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '이승기2'

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배우 이승기가 105억 원 규모 전세보증금을 둘러싼 분쟁에 대한 속내를 밝혔다.14일 '이승기2' 채널에는 "야 저기 아니 잠시만"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이승기는 전셋집을 구하는 스태프와 서울 강남 일대 매물을 둘러봤다.스태프가 부모님 도움을 받아 4억 원 정도를 보고 있다고 하자 이승기는 "나는 그냥 피해 사례자고 산 증인이고 전문가가 있어야 된다"라고 강조했다.그러면서 "이 전세 사기가 진짜 힘든 게 입증하기가 어렵다. 처음부터 얘가 나를 기망행위를 하려고 했던 거를 어떻게 내가 처음부터 다 증거를 갖고 있겠어?"라고 토로했다.이어 "그냥 중개사 말만 믿고 아니면 그냥 '좋은 게 좋은 거지. 사람 보니까 괜찮아 보이는데 설마 그러겠어?' 이렇게 했다가는 리스크가 생겼을 때 내가 방어할 수 있는 방패나 칼이 너무 없다"라고 경고했다.영상 초반 이승기는 "부동산이라는 게 사람들이 대부분 엄청 마지막 목표잖아. 그러다 보니까 모든 사람의 염원이 몰린 만큼 또 악마들이 득실댄다. 이걸 잘 걸러야 된다. 이거 안 당해 보면 모르거든. 진짜 많은 생각을 하게 되고 공부를 엄청 하게 된다"라고 털어놨다.또 "보증금을 돌려받지 못하는 피해를 받으신 분들 입장에서는 그 피해만으로도 엄청 힘든데 변호사까지 자기가 다 골라서 하는 게 진짜 거기서부터 쓰러지는 거다"라며 "조심하고 끊임없이 의심하고"라고 당부했다.한편 이승기는 최근 전 소속사 빅플래닛메이드엔터를 이끌었던 차가원 원헌드레드 대표와 법적 분쟁 중이다. 이승기는 차 대표 소유 한남동 빌라에 105억 원 전세 계약을 맺고 거주해왔지만 계약 후에 보증금을 돌려받지 못했다며 차 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 등으로 고소했다. 차 대표는 300억 원대 규모의 사기 혐의로 구속 기소돼 재판을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr