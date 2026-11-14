사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 다채로운 매력을 담은 근황 사진을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 붉은색 니트에 스트라이프 셔츠를 겹쳐 입고 턱에 손을 댄 채 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 이마를 덮은 검은 머리와 뚜렷한 이목구비가 훈훈한 비주얼을 돋보이게 한다. 손가락에 낀 반지와 길게 늘어진 목걸이도 세련된 분위기를 더한다.이어진 사진에서 변우석은 같은 의상을 입고 샌드위치를 입에 문 채 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 팔을 들어 올린 장난스러운 포즈와 동그랗게 뜬 눈이 귀여운 매력을 자아낸다. 편안하게 걸친 니트 아래로 셔츠 자락을 드러낸 스타일링도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 변우석은 검은색 민소매 상의를 입고 의자 등받이에 팔을 걸친 채 카메라를 응시하고 있다. 탄탄한 어깨와 팔 근육이 드러나는 의상에 은색 목걸이와 팔찌를 매치해 남성적인 매력을 강조했다. 살짝 젖은 듯한 헤어스타일과 차분한 표정이 어우러져 강렬한 분위기를 완성한다.마지막 사진에서 변우석은 밝은 색상의 셔츠를 입고 창가에 서서 한 손으로 커튼을 잡고 있다. 다른 손에는 막대 모양의 물건을 입가에 가져간 채 창밖을 바라보며 날렵한 옆선을 드러낸다. 걷어 올린 소매와 손목시계가 자연스러운 멋을 더하고, 창문으로 들어오는 햇살이 부드러운 분위기를 연출한다.이를 본 팬들은 "불가리 왕자님", "늘 응원합니다", "아 이남자 미쳐버려", "너무 멋있고 귀엽고 다햇다", "눈호강중", "배우님 건강챙기세요오" 등의 댓글을 달았다. 특히 배우 이광수는 "빵먹는사진우는거야?"라는 댓글을 남기며 변우석의 샌드위치 사진을 재치 있게 언급해 웃음을 자아냈다.앞서 변우석은 이탈리아 하이 주얼리 브랜드 불가리의 앰버서더로 발탁돼 주얼리와 워치 컬렉션을 선보이고 있다. 최근에는 불가리가 서울 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점에서 비제로원 컬렉션 전시 '빛, 형상 그리고 비전'을 개최하며 변우석이 화보에서 착용한 반지와 시계를 직접 체험할 수 있는 공간을 마련해 관심을 모았다.한편 1991년생으로 35세인 변우석은 지난 5월 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유와 호흡을 맞추며 이안대군 역을 연기했다. 이후 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'의 주인공 성진우 역으로 캐스팅돼 새로운 작품 활동에 나섰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr