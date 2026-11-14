배우 구성환이 전여친과 재회했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 구성환이 전여친과 재회했다. / 사진제공=MBC

구성환이 고등학교 동창회에서 30년 전 첫사랑과 재회하며 ‘사랑꾼’이었던 추억을 소환했다.지난 13일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임에 참석한 모습과 부산에 뜬 ‘행사 프린스’ 박지현의 모습이 공개됐다.구성환은 30주년이 된 고등학교 동창 모임을 앞두고 외모 관리부터 선물 준비까지, 설렘으로 하루를 시작했다. 고교 시절에 초콜릿과 러브레터를 독차지한 ‘4대 천왕’이었다는 그는 거울 앞에 앉아 얼굴 괄사, 팩은 물론 바버샵에서 브래드 피트 헤어스타일링까지 받으며 리즈 시절로 돌아가기 위한 노력을 보여줬다.약 3년 만에 동창들과 만난 구성환은 “It’s on me!”을 외치며 반가움에 들뜬 모습이었다. 마치 30년 전으로 돌아간 듯 오랜 친구들과 끊임없이 티격태격했다. 자연스럽게 결혼 이야기가 나오자, 친구들은 아직 결혼하지 않는 구성환과 또 다른 친구를 언급하며 과거 이들의 ‘50일의 연애사’ 목격담 토크가 펼쳐졌다. 이에 구성환은 손사래를 치며 부끄러워했다.구성환은 “50일 동안 사귀었던 친구”라며 처음 사귀던 순간부터 5km 거리를 업어 집에 데려다준 사연, 그리고 헤어진 후 1년 동안 더 좋아했던 마음까지 고백했다.무지개 회원들은 물론 친구들의 질문 폭격에 구성환이 횡설수설하던 사이, 그녀가 등장했다. 구성환은 당시 헤어진 이유에 대해 “친구들이 사귀다가 헤어지고 아예 안 보는 걸 봤다”라며 “우리도 그렇게 될까 봐 겁이 났다”라고 밝혔다.이어 구성환은 괜히 "나머진 다 결혼했으니까 우리 둘만 결혼하면 되네?"라고 슬쩍 말했다. 이에 친구는 "너 20대 때 맨날 전화해서 '서른 살까지 결혼 안 하면 결혼하자'고 했다. 30대 되니까 '마흔 살까지 결혼 안 하면 결혼하자'고 했다"고 폭로했다.구성환과 친구들은 각자 준비한 선물을 나눴고, 구성환이 30주년을 맞아 직접 만들어 온 ‘초코 브라우니 케이크’에 초를 붙였다. 그런데 순식간에 그녀의 생일 케이크로 변한 모습이 이어졌다. 두 사람이 손을 잡고 케이크를 자르는 모습에 무지개 회원들과 친구들 모두 “잘됐으면 좋겠다”라고 응원했다. 구성환은 “30년 전으로 돌아간 느낌”이라며 각자의 삶을 열심히 살아가는 친구들과 만나 새로운 추억을 쌓은 소감을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr