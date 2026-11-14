사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 일본 오사카 여행 중에도 운동을 이어가는 일상을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "Osaka, day 2 🍵🤍(오사카, 둘째 날)여행 와서도 운동은 빠질 수 없고,직접 말차를 만들어 마시는 특별한 시간까지 🍃호텔 안에서 여유롭게 즐긴 소소한 행복 ◡̈"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 호텔 피트니스센터에서 운동 기구 옆에 서서 옆모습을 드러내고 있다. 몸에 밀착되는 회색 긴팔 상의와 짙은 회색 레깅스를 착용한 한그루는 군살 없이 탄탄한 몸매와 잘록한 허리 라인으로 시선을 끈다. 머리를 단정하게 묶은 채 한 손을 운동 기구 쪽으로 뻗은 자연스러운 모습도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 한그루는 운동 기구를 향해 걸어가며 늘씬한 전신 실루엣을 보여준다. 몸의 굴곡을 따라 밀착되는 운동복이 균형 잡힌 몸매를 돋보이게 하며 운동화까지 편안하게 맞춘 스타일링에서 꾸준한 자기관리의 면모가 엿보인다.또 다른 사진에서 한그루는 창가에 놓인 의자에 앉아 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 회색 상의 위에 검은색 퍼 소재의 아우터를 걸치고 선글라스를 머리 위에 올린 모습으로 세련된 분위기를 자아낸다. 또렷한 눈매와 자연스러운 메이크업이 어우러지며 청순한 미모를 강조한다.마지막 사진에서 한그루는 테이블 위에 놓인 찻잔 쪽으로 손을 뻗으며 시선을 아래로 향하고 있다. 머리를 뒤로 넘겨 묶은 단정한 헤어스타일과 은은한 미소가 어우러져 차분한 매력을 더한다. 손가락에 낀 반지와 작은 귀걸이도 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "그루님 운동복 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "겁나예쁘다", "진짜 몸매 미쳤어요", "이뻐용" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 지난해 KBS 2TV 드라마 '신데렐라 게임'에서 구하나 역으로 활약했으며 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다. 현재 유튜브 채널 '그루니까말이야'를 통해 팬들과 소통 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr