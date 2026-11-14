사진 = 김사랑 인스타그램

배우 김사랑이 새끼 고양이 두 마리와 함께한 근황을 공개했다.김사랑은 최근 자신의 인스타그램에 "그레이스와 브라우니랑 인사영상 찍어서 유튜브에 올렸어요! 아이도 잠깐 나와요 ㅠㅠ 아마 자세한 소식은 앞으로 유튜브에서 전해 드려야 할것 같아요! 🩶🤎🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김사랑은 새끼 고양이 두 마리를 양손에 안고 카메라 가까이에서 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 김사랑은 고양이들 사이로 얼굴을 내민 채 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비를 드러냈다. 화장기 짙지 않은 수수한 모습에 부드러운 입술 색상이 어우러지며 청순한 미모가 돋보인다.김사랑의 얼굴 양옆에는 서로 다른 털빛을 가진 새끼 고양이들이 자리하고 있다. 왼쪽의 회색 고양이는 눈을 감은 채 김사랑의 손에 안겨 있고 오른쪽의 갈색 줄무늬 고양이는 고개를 아래로 숙이고 있다. 김사랑은 두 고양이를 얼굴 가까이에 나란히 들어 올린 모습으로 사랑스러운 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "미모 무슨일이예요", "너무 예뻐", "셋다 미모가 무슨일", "사랑킴 사랑해", "최고다 징짜" 등의 댓글을 달았다.앞서 김사랑은 해킹 의혹을 받은 바 있다. 김사랑의 SNS에서 김사랑 본인 모습보다 고양이 사진과 영상이 계속 올라온 것이다. 이에 김사랑은 "SNS가 해킹된 줄 아시는 분들도 많더라"며 해명한 뒤 "특별한 편집 기술은 없지만 지금 SNS에 올리던 대로 나와 아이들의 모습을 유튜브에 올려야 할 것 같은데 SNS에만 올리는 건 한계가 있다"라고 밝리며 유튜브에서 고양이와 함께한 일상을 공개했다.한편 1978년생인 김사랑은 48세이며 2000년 미스코리아 진 출신 배우로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr