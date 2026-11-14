엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

댄서 바다가 엠넷 서바이벌 프로그램에서 자신의 모습이 통편집됐던 경험을 털어놨다. 다른 참가자를 평가하는 데 어려움을 느껴 '스트릿 우먼 파이터2' 출연을 두 차례 거절했다는 그는 3년 만에 출연한 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서도 비슷한 모습을 보였다고 밝혔다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 댄서 바다를 만났다. 바다는 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'(이하 '스우파2')에서 크루 베베를 이끌고 우승하며 대중적인 인지도를 높였다. 이후 3년 만에 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')에 출연해 퍼포먼스 디렉터로서 새로운 도전에 나섰다. 이번 시즌에는 10명의 디렉터가 경쟁했으며, 바다는 TOP4에 올라 생방송 결승 무대까지 진출했다.바다는 '스우파2' 출연 제안을 두 차례 거절했다고 밝혔다. 그는 "당시에는 서바이벌 프로그램이 처음이라 내가 잘할 수 있을지 걱정이 많았다. 사실 출연 제안을 두 번 정도 고사했다"며 "춤은 정말 사랑하지만, 누군가를 평가하거나 여러 사람 앞에서 의견을 말하는 건 내 성격과 맞지 않았다"고 회상했다.자신의 평가가 상대방에게 미칠 영향도 걱정했다. 바다는 "누구나 그럴 수 있다고 생각하는 편이다. 내가 누군가를 평가함으로써 그 사람에게 특정한 이미지가 씌워질 수도 있지 않나"라며 "그런 말을 과감하게 하지 못하는 성격이라 프로그램과 맞지 않을 것 같았다"고 설명했다. 이어 "제작진이 오히려 나처럼 순수하게 춤을 사랑하는 사람이 필요하다고 말씀해주셨다. 그렇게 용기를 내 출연했는데 많은 사랑을 받아 감사했다"고 덧붙였다.'스디파'에서는 또 다른 부담을 느꼈다. 바다는 "이번에는 이미 업계에서 실력을 인정받은 디렉터들이 모인 왕중왕전 같은 느낌이었다. 무엇보다 팀이 아닌 개인으로 경쟁해야 한다는 점이 걱정됐다"고 털어놨다. 이어 "'스우파2'에서는 우리 팀을 잘 이끌 수 있을지가 고민이었다면, 이번에는 우승 크루의 리더로서 좋은 성적을 거둘 수 있을지가 걱정이었다"며 "내 개인의 결과가 베베의 명성과도 연결될 수 있다는 생각에 부담이 훨씬 컸다"고 말했다.다른 참가자를 평가하기 어려워하는 성격은 3년이 지나도 달라지지 않았다고 한다. 바다는 "'스우파2' 때도 다른 사람을 평가하는 장면이 많이 편집됐다. 다른 팀이 나오면 강하게 반응하기보다 '우와' 하면서 감탄하는 게 전부였다"며 "'스디파'에서도 비슷한 모습이 통편집됐다"고 밝혔다.'스디파' 보며 자신의 태도를 돌아보기도 했다. 바다는 "다른 디렉터들은 내 퍼포먼스를 보고 어떤 부분이 좋고 아쉬운지 구체적으로 평가해주셨다. 비판을 들은 후엔 혼자 생각을 삭히고 '그렇구나' 하고 넘어가는 편"이라며 "이번에도 똑같이 편집된 걸 보면서 '내가 너무 바보 같은 건가'라는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이어 "나도 충분히 의견을 말할 수 있는데 너무 조심스러웠던 것 같다. 속 시원히 말해볼걸 하는 후회와 아쉬움이 남았다"고 덧붙였다.방송 출연으로 인지도가 높아지면서 대중의 시선을 느끼는 순간도 많아졌다. 바다는 "예전에는 나를 좋아해 주시는 분들이 주로 알아봐 주셨다면 이제는 더 많은 대중이 나를 알고 계신다. 그러다 보니 항상 평가받는 위치에 있는 것 같다"고 말했다. 이어 "댓글을 보면 정말 다양한 시각이 있다는 걸 느낀다. 상처받은 적도 많지만 그만큼 도움도 많이 됐다"며 "애정을 담아 조언해주시는 분들도 있어서 그런 피드백을 통해 배우는 부분이 많다"고 설명했다.바다는 앞으로 예능 프로그램에도 적극적으로 출연하고 싶다는 바람을 전했다. 그는 "MBC '전지적 참견 시점'과 '구해줘! 홈즈'에 정말 나가고 싶다. 예전부터 관심 있게 봤던 프로그램"이라며 "최근 '전참시'에 시미즈와 인규가 출연한 걸 보고 부러웠다. 나도 불러만 주시면 종일 춤을 출 수도 있다"고 웃었다.최근 출연한 tvN '놀라운 토요일'에 대한 이야기도 꺼냈다. 바다는 "촬영이 정말 재미있어서 또 나가고 싶다고 말씀드렸다. 춤을 계속 출 수 있으니 춤 머신으로 써달라고 했더니 붐 선배님이 '바다 님은 이미 놀토의 가족'이라고 해주셨다"고 너스레를 떨었다. 이어 "'놀토'에도 꼭 다시 출연하고 싶다. 불러만 주시면 언제든 열심히 춤출 준비가 돼 있다"며 방송 의욕을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr