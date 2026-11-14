고작 1%대 시청률인데, 해외서는 터졌다…'비매너 논란' 성훈 자신감 이유 ('노골적취향')

'보스의 노골적 취향'이 해외에서 반응을 얻고 있다./사진제공=MBN

MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'이 안방극장에서 1%대 저조한 시청률을 기록 중이지만, 국내외 OTT 플랫폼과 해외 시장에서는 반전 성적을 거두고 있다.지난 11일 첫 방송된 '보스의 노골적 취향'은 1회 시청률 1.3%로 출발한 뒤, 12일 방송된 2회에서는 1.0%로 소폭 하락하며 1%대 늪에서 벗어나지 못했다.다만 TV 시청률과 달리 OTT 플랫폼과 해외 시장에서는 반응이 나타나고 있다. 제작사에 따르면 '보스의 노골적 취향'은 일본 OTT 플랫폼 레미노(Lemino) 한류·아시아 부문 공개 첫 주 1위에 올랐다. 국내 OTT에서도 웨이브 3위, 넷플릭스 9위를 기록하며 순위권에 이름을 올렸다.해외 선판매 성과도 이어졌다. 이 작품은 첫 방송 전 해외 190여 개국에 선판매됐으며, 북미·중남미·유럽·오세아니아·중동·인도·동남아 등은 라쿠텐 비키(Rakuten Viki), 일본은 코퍼스 재팬(COPUS JAPAN), 대만과 러시아는 리안콘텐츠가 독점 배급을 맡았다.이러한 흐름은 앞서 지난 11일 열린 제작발표회에서 성훈과 강솔 감독이 직접 언급한 내용과도 맞닿아 있다. 2022년 tvN 예능 '줄 서는 식당' 비매너 논란 이후 특별출연 위주로 활동하다 '완벽한 결혼의 정석' 이후 3년 만에 주연으로 복귀한 성훈은 당시 "자주 찾아주시는 이유는 해외 판권 때문인 것 같다. 적자로 시작하지는 않기 때문에 믿고 맡겨주신다고 생각한다"고 솔직하게 밝혔다. 강솔 감독 역시 "결국 우리가 돌파해야 하는 부분은 해외다. 성훈 씨가 출연했던 작품들이 국내보다는 해외에서 성적이 좋았다"고 거들었다.성훈, 이정신, 오세영이 주연을 맡은 '보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 인생에 변수로 등장한 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스를 그린 작품이다. 매회 MBN 방송 종료 직후인 오후 11시 30분 국내외 OTT에서 동시 공개되며, 3회는 오는 18일 오후 10시 20분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr