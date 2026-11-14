강호동이 믿고 하차했던 '대탈출'이 고경표의 음주운전 사고로 재편집을 강행한다./사진=텐아시아DB

티빙 오리지널 예능 '대탈출 : 도시괴담' 측이 만취 음주운전 사고를 낸 배우 고경표의 출연 분량을 재편집하기로 결정했다.14일 '대탈출 : 도시괴담' 관계자는 텐아시아에 "다수의 출연진이 연계하여 추리를 이어가는 콘텐츠 특성상 편집에 한계가 있을 수 있으나, 고경표의 노출 분량을 최대한 조정해 재편집할 예정"이라고 밝혔다.지난 8월 2018년 시즌1부터 8년간 '대탈출'을 이끌어온 큰형님 강호동은 새 시즌을 앞두고 후배들에게 배턴을 넘기며 하차를 결정한 바 있다. 당시 강호동은 "이번 시즌은 저보다 더 뛰어난 상상력과 지혜를 가진 동료, 후배들이 '대탈출' 성공을 위해 최선을 다해줄 거라 믿는다"며 따뜻한 응원을 보냈다. 이에 따라 이번 새 시즌에는 유병재, 김동현, 고경표와 함께 원년 멤버 김종민, 신동, 새 멤버 세븐틴 승관이 합류해 호흡을 맞췄다.그러나 공개를 앞둔 시점에 고경표가 '면허 취소' 수준의 음주운전 사고를 일으키면서 프로그램 전체에 민폐를 끼치게 됐다. 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동의 한 도로에서 자신의 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받은 혐의로 경찰 조사를 받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 가까운 0.150%로 측정됐다.사고 이후 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우가 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"며 "자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 사과했다.고경표의 음주운전 여파로 방송가 전반에도 비상이 걸렸다. 이날 오전 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 오늘(14일) 방송분에서 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다고 알렸고, tvN '식스센스 : B사이드' 측 역시 내일(15일) 방송과 다음 주 최종회 분량을 최대한 편집하겠다고 공식 발표했다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 예능 '보검 매직컬2' 측도 후속 대책을 논의 중이며, 오는 21일 예정된 고경표의 단독 팬미팅 개최 여부 역시 불투명해졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr