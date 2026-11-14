사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

배우 송선미가 따뜻한 햇살 아래 여유로운 일상을 공개하며 변함없는 미모를 뽐냈다.송선미는 최근 자신의 인스타그램에 "아리 데리러 가는길 🤗"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송선미는 돌담길을 배경으로 검은색 셔츠와 팬츠를 맞춰 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 자연스럽게 볼륨을 살린 단발머리가 얼굴을 부드럽게 감싸고 있으며 한쪽 손을 주머니에 넣은 편안한 자세에서도 세련된 분위기가 묻어난다.이어진 사진에서 송선미는 블랙 가죽 재킷을 입고 소매로 감싼 손을 턱에 살짝 가져간 채 옆을 바라보고 있다. 햇살이 얼굴과 머리카락에 은은하게 내려앉은 가운데 입가에 번진 미소와 또렷한 이목구비가 돋보인다.또 다른 사진에서 송선미는 고개를 옆으로 돌리고 환하게 웃으며 자연스러운 매력을 드러냈다. 풍성한 단발머리와 넉넉한 실루엣의 가죽 재킷이 어우러져 편안하면서도 멋스러운 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 송선미는 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 볼을 따라 자연스럽게 흐르는 단발머리와 부드러운 눈웃음이 어우러지며 화사한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "완전 너무 예뻐요", "사진이 한장한장 잘나왔네요 보기좋습니다", "너무 예뻐", "너무 이쁘기 없기", "아름다움을 배워요", "배우는 배우네요" 등의 댓글을 달았다.한편 1974년생인 송선미는 52세이며 2015년 딸을 출산했다. 송선미는 현재 '그래, 송선미 Yes, Song Sunmi' 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr