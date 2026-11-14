주지훈이 포토타임에 참석했다./텐아시아 DB

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'재혼 황후' 속 주지훈의 모습./디즈니+ '재혼 황후'

주지훈이 포토타임에 참석했다./텐아시아 DB

배우 주지훈을 향한 조롱이 뜻밖의 홍보 효과로 이어졌다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 글로벌 흥행을 이어가는 가운데, 주연 주지훈의 외모와 스타일링을 둘러싼 혹평이 오히려 작품의 화제성을 끌어올리고 있다. 황제 역할과 어울리지 않는다는 지적부터 의상, 메이크업, 퍼스널 컬러에 대한 비판까지 쏟아졌지만, 이러한 반응이 온라인상에서 확산하면서 작품을 향한 관심도 함께 높아지는 모양새다.최근 공개된 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 글로벌 누적 조회수 29억 7000만회를 기록한 동명의 인기 웹소설·웹툰을 원작으로 한다.작품은 공개 전부터 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등 화려한 캐스팅으로 기대를 모았다. 그러나 막상 뚜껑을 열자 예상치 못한 부분에서 논란이 불거졌다. 주지훈의 황제 비주얼이었다.주지훈은 극 중 동대제국의 황제 소비에슈를 연기한다. 권위적이면서도 오만한 인물로, 황후 나비에와의 갈등을 이끄는 핵심 캐릭터다. 문제는 원작 속 소비에슈의 이미지와 드라마에서 구현된 주지훈의 모습 사이에 괴리감이 있다는 반응이 주를 이뤘다.특히 화려한 황제 의상과 짙은 메이크업이 도마 위에 올랐다. 깊게 파인 상의와 레이스 장식, 과감한 색감의 의상이 주지훈의 이미지와 어울리지 않는다는 지적이 쏟아졌다. 특히 트로트 가수 같다는 혹평이 이어졌고 주지훈의 피부색과 의상의 색이 어울리지 않는다는 의견이 나왔다. 심지어 어두워 보이는 안색을 두고 간경화를 언급하는 등 외모를 향한 조롱까지 등장했다. 주지훈의 연기력이나 캐릭터 해석보다 의상과 메이크업에 관심이 집중되는 기현상이 벌어진 셈이다.흥미로운 점은 주지훈을 향한 부정적인 반응이 이어지는 상황에서도 '재혼 황후'의 흥행 성적은 상승세를 보이고 있다는 것이다. 지난 12일 온라인동영상서비스(OTT) 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '재혼 황후'는 디즈니+ 글로벌 TV쇼 부문 2위를 차지했다. 대한민국을 비롯한 5개국에서 1위에 올랐으며, 30개국에서는 2위를 기록했다. 공개 후 첫 3일간 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계에서 가장 많이 시청된 작품으로도 이름을 올렸다.주지훈을 향한 혹평과 작품의 글로벌 흥행이 동시에 나타나고 있다는 점이 눈길을 끈다. 일반적으로 주연 배우의 캐릭터 소화력이나 비주얼을 둘러싼 부정적인 여론은 작품에 악재로 이어진다. 특히 원작 팬덤이 두터운 작품일수록 캐릭터와 배우의 싱크로율은 흥행을 좌우하는 중요한 요소로 꼽힌다.그러나 '재혼 황후'는 다른 양상을 보이고 있다. 주지훈의 의상을 둘러싼 논란이 각종 온라인 플랫폼에서 반복적으로 언급되면서 작품 자체의 노출 빈도도 높아지고 있다. 부정적인 여론조차 대중의 호기심을 자극하는 소재가 된 것이다.결국 주지훈을 향한 조롱과 '재혼 황후'의 흥행은 아이러니한 관계를 형성하고 있다. 배우 개인에게 쏟아지는 혹평이 작품 전체의 화제성을 높이는 역설적인 상황이다. 주지훈에게는 굴욕적인 평가일 수 있지만, 작품 입장에서는 예상치 못한 홍보 효과를 누리고 있다. 주연 배우를 향한 비판이 작품의 관심을 끌어올리는 동력이 됐다는 점에서 이례적인 흥행 사례로 남게 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr