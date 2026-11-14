김희선이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

김희선이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 김희선(50)이 '95 서울가요제' MC로 나서 유재석과 호흡을 맞춘다.14일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' MC 섭외를 위해 김희선을 만나는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 공개된다.앞서 '80s 서울가요제'에서는 배우 김희애가 MC를 맡아 활약한 가운데, 이번 '95 서울가요제'에는 김희선이 새로운 진행자로 합류할 예정이다.김희선은 1990년대 가요 프로그램의 최연소 MC로 발탁되는 등 당시 신세대를 대표하는 스타로 인기를 끌었다. 출연하는 드라마마다 화제를 모았으며, 작품 속에서 선보인 의상과 스타일이 유행할 정도로 큰 영향력을 발휘했다.공개된 사진 속 김희선은 어깨를 강조한 복고풍 재킷을 입고 등장한다. 세월이 흘러도 변함없는 미모를 자랑하는 그는 1990년대 활동 당시의 일화를 풀어놓으며 특유의 솔직한 입담을 선보인다.특히 김희선은 제작진으로부터 '95 서울가요제' 섭외 연락을 받고 가수로 출연하는 줄 알았다고 밝혀 웃음을 안긴다. 그는 "나 노래 좀 하는 게 '놀면 뭐하니?'까지 소문이 났나?"라고 생각했다며 혼자 부를 노래까지 고민했다고 털어놓는다.김희선은 MC 미팅에서도 제작진의 예상을 뛰어넘는 적극적인 태도를 보인다. 1990년대를 대표했던 스타인 만큼 당시의 경험을 바탕으로 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 쏠린다.한편 '95 서울가요제'는 본격적인 무대를 앞두고 시청자들의 관심을 받고 있다. 지난 방송에서는 합격자 18명의 정체가 공개됐으며, 전국과 수도권 가구 시청률을 비롯해 2054 시청률까지 토요일 예능 프로그램 1위를 기록했다.특히 2054 시청률은 3.3%로 11월 첫째 주 전체 예능 가운데 가장 높은 수치를 나타냈다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 같은 기간 TV 화제성 조사에서도 '놀면 뭐하니?'는 토요일 비드라마 부문 1위, TV·OTT 전체 비드라마 부문 2위에 올랐다. 공식 채널에 공개된 합격자 18명의 정체 공개 영상은 게시 6일 만에 조회수 490만회를 넘어섰다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr