'만취 추돌' 고경표, CCTV 공개됐다…미화원 뒤쫓는데 내려서 차량 확인

고경표의 사고 직후 CCTV 영상이 공개됐다./사진=텐아시아DB, 연합뉴스TV제공

만취 상태로 청소차를 들이받은 배우 고경표의 사고 직후 CCTV 영상과 구체적인 혈중알코올농도 수치가 공개됐다.14일 연합뉴스TV가 공개한 CCTV 영상에 따르면 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동의 한 도로를 고경표가 몰던 검은색 SUV 차량이 도로를 지나가고, 그 뒤를 환경미화원이 황급히 뛰어 뒤쫓는 모습이 담겼다. 잠시 뒤 도로변에 차량을 멈춰 세운 고경표는 운전석에서 내려 차를 한 바퀴 둘러본 뒤, 사고 상대방으로 보이는 인물과 대화를 나눴다. 이후 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에 도착해 음주 측정을 진행했다.음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 가까운 0.150%로 확인됐다. 사고 당시 차량에 동승자는 없었으며, 음주 측정을 마친 고경표는 일단 귀가한 상태다. 경찰은 추후 고경표를 불러 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.앞서 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우가 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"며 "자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 사과했다.이번 사고로 고경표가 출연 중이던 방송가도 직격탄을 맞았다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스 : B사이드' 측은 시청 불편을 없애기 위해 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다고 공식 발표했으며, 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2'와 12월 2일 공개 예정인 티빙 '대탈출 : 도시괴담' 측 역시 후속 대책을 논의 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr