야구선수 출신 배우 차빈과 한시현이 새 드라마 '기프트'에 출연한다. / 사진제공=tvN

야구선수 출신 배우 차빈과 한시현이 새 드라마 '기프트'에 출연한다. / 사진제공=tvN

배우 김우빈이 약 4년 만에 tvN 드라마로 복귀하는 가운데, 실제 야구선수 출신 배우 차빈과 한시현이 함께 출연한다. 두 사람은 오랜 선수 생활을 통해 쌓은 경험을 바탕으로 극 중 고교 야구부의 주전 경쟁을 그려낼 예정이다.오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 최하위 고교 야구부의 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기다. 카카오웹툰에서 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 작품을 원작으로 한다.김우빈은 2022년 방송된 '우리들의 블루스' 이후 약 4년 만에 해당 채널의 드라마에 출연한다. 이번 작품에서 고교 야구부를 이끄는 인물로 나서며 또 다른 연기 변신을 선보일 예정이다.13일 공개된 스틸에는 덕천고 야구부의 두 투수 허승일(차빈 분)과 차태훈(한시현 분)의 모습이 담겼다. 두 인물은 팀의 에이스 자리를 두고 경쟁하며 서로 다른 방식으로 성장해 나간다.허승일은 덕천고의 기존 주전 투수로, 꾸준한 훈련을 통해 실력을 쌓아온 노력형 선수다. 공개된 사진에서 차빈은 글러브를 낀 채 마운드에 올라 진지한 표정으로 경기에 집중하는 모습을 보여줬다. 반면 차태훈은 야구 경험이 부족하지만 타고난 신체 능력과 감각을 지닌 인물이다. 한시현은 야구에 익숙하지 않은 차태훈이 자신의 재능을 발견하고 선수로 성장하는 과정을 연기한다. 두 사람은 서로 다른 강점을 바탕으로 팀 내 경쟁 구도를 형성할 예정이다.실제로 두 배우 모두 학창 시절 야구선수로 활동했다. 차빈은 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 야구를 했으며, 중학교 시절까지 투수와 타자를 병행하다 고등학교 진학 후 투수에 집중했다. 한시현 역시 초등학교 3학년부터 대학교 2학년까지 약 12년간 투수로 뛰었다.제작진은 "허승일이 끊임없는 노력으로 묵묵히 실력을 쌓아온 인물이라면, 차태훈은 타고난 재능으로 새로운 가능성을 보여주는 인물이다. 전혀 다른 두 사람이 만나 어떤 이야기를 만들어갈지 기대해 주셨으면 한다"라고 전했다. 이어 "단순한 승부를 넘어 경쟁과 우정 사이에서 변화하고 성장하는 두 청춘의 여정을 지켜봐 주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.'기프트'는 서로 다른 재능을 지닌 선수들이 경쟁과 갈등을 겪으며 한 팀으로 성장하는 과정을 담는다. 김우빈이 이끄는 고교 야구부에서 차빈과 한시현이 어떤 관계를 형성할지 관심이 모인다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr