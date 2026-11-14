사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 크리스마스트리 앞에서 사랑스러운 겨울 패션을 선보였다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "HUNTER🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 반짝이는 크리스마스트리 옆에 쪼그려 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 풍성한 후드가 달린 회색 패딩에 얼굴을 폭 감싼 채 입술을 살짝 내민 표정으로 귀여운 매력을 드러냈다. 커다란 눈망울과 뽀얀 피부가 가까이서 포착돼 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이세영은 패딩 후드를 머리 위로 뒤집어쓰고 양손을 주머니에 넣은 채 옆을 바라보고 있다. 패딩 사이로 연분홍색 상의와 목걸이가 살짝 드러났으며 청바지를 매치한 편안한 스타일링에도 청순한 비주얼이 돋보인다.마지막 사진에서 이세영은 크리스마스트리 가까이에 서서 은은한 미소를 짓고 있다. 얼굴을 감싸는 두툼한 후드 사이로 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 부드러운 분위기를 더했으며 옆모습에서도 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "귀욤뽀짝", "넘 귀여워요", "너무 예뻐", "이세영이 선물해주는 겨울이 너무 좋아", "패딩넘이뽀", "메리 미리세영" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 최근 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보였다. 도망 노예 출신으로 황제의 총애를 받게 되는 인물을 연기하며 신민아, 주지훈, 이종석과 호흡을 맞췄다.이세영은 '재혼 황후'에 이어 영화 '여전히 찬란하게'에서 김혜자와 호흡을 맞추며 드라마와 스크린을 오가는 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr