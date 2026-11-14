사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 세련된 블랙 스타일링과 화려한 미모를 뽐냈다.김유정은 최근 자신의 인스타그램에 "서울에서 !"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김유정은 어깨와 쇄골이 드러나는 블랙 튜브톱 차림으로 소파에 앉아 카메라를 향해 윙크하고 있다. 턱선까지 내려오는 깔끔한 단발머리에 초록빛 펜던트 목걸이를 매치했으며 살짝 지은 미소와 장난스러운 표정이 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 김유정은 한쪽 손으로 얼굴을 감싼 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 은은한 미소와 자연스럽게 얼굴을 감싼 단발머리가 청순한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 김유정은 블랙 재킷을 어깨에 걸친 채 주얼리 진열대 앞에서 포즈를 취하고 있다. 가슴 부분에 주름이 잡힌 튜브톱과 재킷의 조화가 시크한 분위기를 완성했으며 목선을 따라 반짝이는 목걸이가 고급스러운 스타일링에 포인트를 더한다.마지막 사진에서 김유정은 블랙 와이드 팬츠까지 맞춰 입은 올블랙 패션으로 늘씬한 실루엣을 드러냈다. 한 손을 주머니에 넣고 다른 손가락을 볼에 댄 채 환하게 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 단정한 단발머리와 화려한 주얼리가 어우러지며 우아하면서도 발랄한 매력을 동시에 보여준다.이를 본 팬들은 "넘 이쁘고 사랑스럽고 늘 fighting", "김유정이 최고다", "너무 예뻐", "당신은선녀", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "여전히 아름답습니다" 등의 댓글을 달았다.김유정은 최근 서울 성북구 한국가구박물관에서 열린 프랑스 하이 주얼리 브랜드 '메시카(MESSIKA)'의 행사에 참석했다. 메시카의 브랜드 앰버서더로 활동 중인 김유정은 블랙 튜브톱과 팬츠를 활용한 스타일링으로 포토월에 섰다.한편 1999년생인 김유정은 아역배우로 데뷔해 뛰어난 연기력을 입증했다. 김유정은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에 출연해 박진영과 호흡을 맞추고 있다. '100일의 거짓말'은 경성 최고의 소매치기가 밀정이 돼 조선총독부 엘리트 통역관과 마주하면서 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr