옥자연이 선택의 기로에 놓인다./사진제공=MBC

옥자연이 선택의 기로에 놓인다./사진제공=MBC

‘라이어’ 또 다른 성범죄 피해자 옥자연이 선택에 기로에 놓인다.MBC 금토드라마 ‘라이어’ 1~4회가 두 주인공 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 ‘완벽했던 첫 데이트’ 후 벌어진 사건에 대해 정반대의 주장을 펼치며 발생한 진실공방에 집중했다면, 5회부터는 ‘가해자’ 민준호와 ‘피해자’ 강지선의 이야기를 풀어내기 시작했다.‘라이어’의 예측 불가 전개에 중요한 역할을 한 인물이 경찰 이화영(옥자연 분)이다. 이화영은 강지선이 민준호를 신고한 사건을 담당했다. 원칙주의자인 그녀는 최대한 치우침 없이 사건을 조사했지만, 거짓말탐지기 조사에서 민준호의 위험한 면모를 발견했다. 이후 이화영은 강지선에게 민준호가 얼마나 위험한 사람인지 알리며, 멀어질 것을 경고했다.그런데 민준호가 강지선에게 한 것과 같은 방법으로 이화영에게도 악행을 저질렀다. 집에 무단 침입해 약물로 인해 기절한 이화영을 강간한 것. 무려 경찰까지 자신의 범죄 대상으로 삼았다. 이화영은 자신에게 벌어진 일을 알고 충격에 휩싸였다. 현재 결정적인 증거는 남아있지 않은 상황이다. 또한 이화영은 현재 임신 상태이다. 이에 경찰이자 또 다른 피해자 이화영이 어떤 선택을 할지 이목이 집중되고 있다.제작진은 “이화영이 중요한 선택의 기로에 서게 된다. 경찰로서, 아내로서, 엄마로서 이화영에게 결코 쉽지 않은 선택이 될 것이다. 동시에 이화영의 선택에 따라 극 전개에도 큰 전환점이 찾아올 것이다”라고 전했다.이어 “서로 조금씩 가까워졌던 강지선과 이화영의 연대도 본격적으로 시작된다. 같은 입장에 서게 된 강지선과 이화영이 함께 민준호의 추악한 민낯을 밝혀낼 수 있을지, 민준호의 악행을 멈추게 할 수 있을지 지켜봐 주시기 바란다”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr