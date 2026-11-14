주진모, 민혜연이 결혼 7년 만에 부모가 된다./사진=텐아시아DB, SNS

배우 주진모와 의사 민혜연 부부가 결혼 7년 만에 부모가 된다.14일 주진모 소속사 KHS에이전시 측은 "민혜연 씨가 임신 했다"고 밝혔다. 이어 소속사 측은 "다만 아직 초기인 만큼 조심스러운 단계라 구체적인 이야기를 드리는 것은 어렵다. 행복한 소식인 만큼 많은 축복과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.1974년생인 주진모와 1985년생인 민혜연은 11살 나이 차를 극복하고 2019년 부부의 연을 맺었다. 결혼 7년 만에 전해진 2세 소식에 많은 축하가 이어지고 있다.서울대학교 의과대학을 졸업한 민혜연은 현재 피부과 클리닉을 운영 중이며, 여러 방송 프로그램과 개인 SNS를 통해 의학 정보와 부부의 일상을 공유하며 소통하고 있다.1998년 데뷔한 주진모는 2019년 방송된 SBS 드라마 '빅이슈' 이후 사생활 논란으로 연기 활동 공백기를 갖고 있다. 2024년 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'을 통해 오랜만에 방송에 모습을 비췄으며, 지난해에는 10년 만에 일본 팬미팅을 열고 현지 팬들과 만났다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr