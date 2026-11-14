고경표가 유재석과 함께 출연하던 예능 프로그램 두 곳에서 잇따라 편집 통보를 받았다./사진=텐아시아DB

만취 상태로 음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 유재석과 함께 출연하던 예능 프로그램 두 곳에서 잇따라 편집 통보를 받았다.14일 '식스센스 : B사이드' 관계자는 텐아시아에 "'식스센스 : B사이드' 내일(15일) 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 밝혔다.앞서 이날 오전 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 측 역시 오늘(14일) 방송분에서 고경표의 분량을 최대한 편집하겠다고 밝힌 바 있다. 유재석과 함께 호흡을 맞추던 두 프로그램 모두 고경표의 음주운전 여파로 긴급 편집에 돌입하게 됐다.고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 내 경찰 조사를 받았다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 측정됐다.이후 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우가 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"며 "자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"고 사과했다.현재 고경표가 출연 중이던 '놀면 뭐하니?'와 '식스센스 : B사이드'가 잇따라 편집 결정을 내린 가운데, 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2'와 12월 2일 공개 예정인 티빙 '대탈출 : 도시괴담' 측 역시 내부 논의를 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr