박지현, 코쿤이 모텔서 뒤풀이를 즐겼다./사진제공=MBC

박지현, 코쿤이 모텔서 뒤풀이를 즐겼다./사진제공=MBC

박지현 처음으로 ‘혼술’에 도전, 부산에서 만난 코드쿤스트와 ‘바다 사나이들’만의 자유 시간을 보냈다.지난 13일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임에 참석한 모습과 부산에 뜬 ‘행사 프린스’ 박지현의 모습이 공개됐다. 시청률은 전국 가구 기준 5.2%의 시청률을 기록했다. 이는 지난주 방송분(4.7%)보다 0.5%포인트 상승한 수치로, 지난달 16일 669회(5.4%) 이후 4주 만에 다시 5%대 시청률을 회복했다.박지현은 부산에서 열린 ‘MBC 대학가요제’에서 MC를 맡은 코드쿤스트의 소개로 축하 무대에 올랐다. 스튜디오가 아닌 행사 현장에서 코드쿤스트를 만난 박지현은 마치 ‘코쿤바라기’가 된 듯 반가움을 표했다. 무대에 오른 박지현은 전람회의 ‘꿈속에서’를 부르며 ‘감성 발라더’의 모습과 자신의 노래인 ‘무(無)’ 를 부르며 ‘트로트 프린스’의 면모를 보였다.스케줄을 마친 후 모텔에서 자신만의 시간을 보내던 박지현은 홀로 부산의 번화가로 나서 혼술에 도전했다. 그는 “배달을 많이 시켜 먹으니까, 이제 혼밥도 해야 할 때가 된 것 같아서 도전을 했다”라고 용기를 낸 이유를 밝혔다. 쭈뼛쭈뼛하며 펍에 들어선 박지현은 아름다운 광안대교 뷰를 등지고 벽을 보고 앉는가 하면 쫓기듯 피자를 흡입했다. 코드쿤스트는 국밥집에서 혼밥했던 경험을 언급하며 “맛이 안 느껴지고 여유롭지 않다”라며 공감했다.박지현과 저녁을 먹기 위해 코드쿤스트가 그의 모텔로 찾아온 모습도 공개됐다. 코드쿤스트는 박지현이 준비한 야식 한 상을 함께하며 그들만의 뒤풀이를 즐겼다. 특히 코드쿤스트는 “트로트 무대를 실제로 본 게 처음”이라며 “왜 좋아하는지 알겠다”라고 박지현의 무대를 보고 느낀 소감을 전했다.‘목포의 아들’ 박지현과 ‘인천의 아들’ 코드쿤스트가 뭉쳐 부산 바다로 나섰다. 서로에게 엽서로 마음을 전하고 사진을 찍어주며 함께하는 자유 시간을 즐겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr