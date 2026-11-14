박서진이 '살림남'에서 팬들을 위한 행사를 개최한다. / 사진=텐아시아DB

박서진이 '살림남'에서 팬들을 위한 행사를 개최한다. / 사진제공=KBS

약 7만2000명의 팬카페 회원을 보유한 가수 박서진이 팬들을 위해 사비 5000만원가량을 들여 대규모 체육대회를 개최한다.14일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 482회에서는 박서진이 팬클럽 '닻별' 회원 2700여 명과 함께하는 체육대회 현장이 공개된다.이날 박서진은 이른 새벽부터 여동생 박효정과 함께 행사장으로 향한다. 전국 각지에서 모이는 팬들을 맞이하기 위해 두 사람은 직접 현장 준비에 나선다. 행사에 약 2700명이 참석한다는 소식에 MC 은지원과 이요원은 놀라움을 감추지 못한다.스페셜 게스트로 출연한 그룹 ITZY(있지) 채령 역시 "이 정도로 '슈스'이실 줄은 몰랐다"며 감탄한다. 이에 이요원은 "박서진의 팬카페 회원 수가 약 7만2000명으로, 임영웅 다음인 2위라고 한다"고 설명한다.박서진은 팬들을 위한 음식 준비에도 상당한 비용을 투자한다. 그는 "오늘 팬분들을 위해 사비로 푸드트럭을 준비했다"며 간식차와 뷔페에 4000만~5000만원을 사용했다고 밝힌다.이날 행사에는 헬스 트레이너 양치승도 후배 두 명과 함께 일손을 보태기 위해 찾아온다. 앞서 박서진 남매가 자신이 운영하는 샐러드빵 가게에서 아르바이트하며 매출 상승에 도움을 준 데 대한 보답이다.양치승은 "서진 남매가 가게에서 아르바이트를 한 뒤 홍보에 큰 도움이 됐고 매출도 급상승했다"며 직접 행사 일을 돕겠다고 나선다. 박서진은 "오늘 열심히 일하시면 내년에는 관장님의 샐러드빵 간식차를 불러드리겠다"고 약속한다.체육대회 준비 과정에서는 박효정과 양치승의 헬스 후배 사이에 묘한 분위기도 형성된다. 박효정보다 세 살 어린 남성은 그를 '누나'라고 부르며 친근하게 다가간다. 박효정 역시 "에이티즈 산을 닮았다"고 칭찬하며 관심을 보인다.특히 해당 남성이 박효정을 안아 든 채 스쿼트를 하는 모습까지 공개된다. 그는 "3대 500kg 이상은 충분히 가능하다"며 근력을 자랑하고, 이를 지켜보던 박서진은 "둘이 잘 되어가나?"라고 동생을 놀린다. 양치승도 "내 후배 어때?"라며 두 사람을 이어주려 한다. 이후 박효정은 남성과 단둘이 있게 되자 "혹시 이상형이?"라고 물으며 적극적인 모습을 보인다.'살림남'은 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr