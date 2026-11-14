MBC 아나운서 출신 방송인 김대호가 퇴사 후 다시 직장인으로 돌아간다. / 사진=텐아시아 DB

MBC 아나운서 출신 방송인 김대호가 퇴사 후 다시 직장인으로 돌아간다. / 사진= TV CHOSUN

MBC 아나운서 출신 방송인 김대호가 퇴사 후 다시 직장인으로 돌아간다.오는 15일 오후 1시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '직장인대호'는 김대호가 전국의 다양한 기업을 방문해 근무 환경과 복지, 사내 분위기 등을 직접 확인하는 프로그램이다.김대호는 MBC에서 14년간 아나운서로 근무하다 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다. 오랜 직장 생활을 경험한 그가 이번에는 기업 탐방에 나서 연봉부터 워라밸까지 구직자들이 궁금해하는 질문을 던진다.단순히 회사의 시설이나 복지 제도를 소개하는 데 그치지 않는다. 신입사원부터 경영진까지 다양한 직급의 직원들을 만나 실제 근무 환경을 살펴보고, 채용 공고만으로는 알기 어려운 회사 내부의 이야기를 듣는다.첫 방송에서는 삼성바이오로직스와 그래피를 방문한다. 삼성바이오로직스는 세계 최대 규모의 바이오의약품 생산능력을 갖춘 위탁개발생산(CDMO) 기업이다. 그래피는 형상기억 기술을 활용한 3D프린팅 투명교정장치를 세계 최초로 상용화한 기업으로, 해외 시장에서 매출 대부분을 올리고 있다.김대호는 규모와 사업 분야가 다른 두 회사를 차례로 찾아가 실제 직원들의 근무 환경과 조직문화를 확인할 예정이다. 대기업의 복지는 얼마나 좋은지, 기술 기업의 업무 방식은 어떻게 다른지 등을 직접 살펴본다. 특히 MBC라는 안정적인 직장을 떠난 김대호가 다른 기업들의 근무 환경을 경험하며 어떤 반응을 보일지도 관전 요소다.'직장인대호'는 오는 15일 오후 1시 TV CHOSUN에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr