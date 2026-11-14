고경표 소속사가 음주운전 사고 사실을 인정하고 사과했다./사진=텐아시아DB

이하 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니 공식 입장 전문

배우 고경표 소속사가 음주운전 사고 사실을 인정하고 사과했다.14일 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 "먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.소속사 측은 "고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"며 "고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"고 설명했다.이어 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"며 "당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠다"고 덧붙였다.앞서 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 내 경찰에 적발됐다.안녕하세요. 씨엘엔컴퍼니입니다.먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드립니다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다.고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐습니다. 고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있습니다.음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠습니다.당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠습니다.다시 한번 이번 사고로 피해를 입으신 분들과 모든 분께 고개 숙여 사과드립니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr