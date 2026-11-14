사진 = 진세연 인스타그램

사진 = 진세연 인스타그램

사진 = 진세연 인스타그램

사진 = 진세연 인스타그램

키 167에 몸무게 44kg로 알려진 진 배우 진세연이 판타지오와 전속계약을 체결하고 새로운 프로필 사진으로 근황을 전했다.진세연은 최근 자신의 인스타그램에 "로운 시작🌱"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진세연은 화이트 셔츠를 입고 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 가슴 아래까지 내려오는 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 맑고 또렷한 눈망울과 단아한 이목구비를 드러내 청순한 매력을 뽐냈다.이어진 사진에서 진세연은 블랙 터틀넥을 입고 몸을 살짝 돌린 채 카메라를 응시하고 있다. 긴 머리를 뒤로 묶고 한쪽 팔을 감싼 포즈를 취했으며, 얼굴 옆으로 자연스럽게 내려온 잔머리와 차분한 표정이 세련된 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 진세연은 어깨선이 드러나는 베이지색 오프숄더 의상을 입고 턱 아래에 손을 가볍게 올린 채 정면을 바라보고 있다. 부드럽게 흘러내리는 긴 머리와 은은한 미소가 어우러지며 우아하고 여성스러운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 진세연은 고개를 살짝 기울인 채 환한 미소를 짓고 있다. 풍성한 긴 머리가 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내리는 가운데, 깨끗한 피부와 선명한 이목구비가 돋보이며 화사한 미모로 시선을 끈다.이를 본 팬들은 "나이는 나만들지", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "점점 더 고급스러워지심미다", "세상에서 젤 예뻐", "언니이 너무 예쁘잖아요" 등의 댓글을 달았다.진세연의 이번 프로필 공개는 새로운 소속사와의 출발을 알린다는 점에서 의미를 더한다. 지난 13일 판타지오는 진세연과 전속계약을 체결했다고 공식 발표하며 새로운 프로필 사진을 공개했다. 진세연은 화이트 셔츠부터 블랙 터틀넥, 베이지색 오프숄더까지 각기 다른 스타일링을 선보이며 청순함과 우아함을 오가는 다채로운 매력을 드러냈다.한편 1994년생으로 32세인 진세연은 2010년 SBS 드라마 '괜찮아, 아빠딸'로 데뷔해 다양한 작품에서 연기력을 뽐냈으며 최근에는 KBS2 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에서 꿈을 이루기 위해 나아가는 공주아로 분해 열연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr