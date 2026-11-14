사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

가수 제시카가 사과가 주렁주렁 열린 과수원에서 사랑스러운 가을 근황을 공개했다.제시카는 최근 자신의 인스타그램에 "An apple a day…🍎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 제시카는 빨갛게 익은 사과가 가득한 나무 아래에서 한 손을 들어 사과를 감싸 쥔 채 눈을 감고 미소 짓고 있다. 빨간색과 남색이 어우러진 체크 셔츠에 흰색 민소매 상의를 매치했으며 같은 패턴의 두건으로 긴 머리를 묶어 사랑스러운 매력을 더했다. 햇살 아래 드러난 매끈한 피부와 또렷한 이목구비도 눈길을 끌었다.이어진 사진에서 제시카는 양손으로 사과를 턱 아래에 받친 채 옆을 바라보며 포즈를 취했다. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 체크무늬 두건이 어우러져 발랄한 분위기를 자아냈으며 사과를 얼굴 가까이 댄 모습이 귀여운 매력을 배가시켰다.또 다른 사진에서 제시카는 사과가 담긴 작은 바구니를 한 손에 들고 고개를 숙인 채 환하게 웃고 있다. 셔츠 사이로 드러난 흰색 상의와 짙은 청바지가 편안하면서도 세련된 스타일을 완성했다. 한쪽 다리를 옆으로 뻗은 자연스러운 포즈와 빨간색 신발이 어우러져 늘씬한 실루엣을 돋보이게 했다.한편 1989년생인 제시카는 37세로 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr