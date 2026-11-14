'100일의 거짓말' 마침내 숨겨진 진실 마주한다…김유정♥박진영, 거짓 벗은 마음

김유정, 박진영이 거짓을 벗고 서로를 마주한다./사진제공=tvN

김유정, 박진영이 거짓을 벗고 서로를 마주한다.14일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 토막촌에서 뜻밖에 마주한 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.지난 방송에는 조선총독부 기송관 개통식 기념 연회 도중 구국단이 설치한 시한폭탄이 폭발했다. 이날 밤 폭탄 테러 용의자에 대한 수색과 검문이 시작되며 희원에는 김태웅과 경찰들이 들이닥쳤다. 유소란(김현주 분)에게 수사망이 집중된 순간, 이가경의 등장으로 가까스로 위기를 모면했다. 이날 이후 이가경, 김태웅의 관계 역시 새로운 국면을 맞았다. 이가경의 행적을 수상히 여긴 김태웅이 그를 밀정으로 의심하기 시작하면서다.그런 가운데 공개된 사진 속, 평화롭던 토막촌에 수상한 여인이 나타나 눈길을 끈다. 누가 볼세라 얼굴을 꽁꽁 가린 스카프 사이로 모습을 드러낸 이는 이가경이다. 미국으로 떠난 줄 알았던 이가경과의 재회에 이노마(홍사빈 분)도, 방꽃님(김라희 분)도 모처럼 얼굴 가득 환한 미소가 번진다.그러나 세 사람의 반가운 해후도 잠시, 김태웅의 예기치 못한 방문으로 아슬아슬한 순간이 찾아온다. 황급히 얼굴을 돌리는 이가경과 수상한 낌새를 눈치챈 김태웅의 숨바꼭질 같은 순간이 흥미를 자아낸다. 결국 토막촌 주민의 눈에 띄어 이러지도 저러지도 못한 채 멋쩍은 웃음으로 얼버무리는 이가경. 밀정이라는 정체에 이어 진짜 이름과 출신까지 그의 모든 비밀이 밝혀질 것인지 주목된다.함께 공개된 또 다른 사진에는 의문의 불청객이 포착돼 궁금증을 더한다. 무슨 일인지 한바탕 소동에 하나둘씩 모여든 토막촌 주민들 사이, 김태웅은 분노에 가득 찬 얼굴로 낯선 남자의 팔목을 낚아채 제압하고 있다. 이를 지켜보던 이가경의 표정에는 놀라움과 당혹감이 교차하고, 토막촌 주민들 사이에도 심상치 않은 분위기가 감지된다.11회에는 더욱 깊어지는 혼란 속에도 서로를 향한 마음을 부정할 수 없는 이가경과 김태웅의 모습이 그려진다. 앞서 예고편에서 김태웅이 “만나서 반갑습니다, 이가경 씨”라며 ‘금서희’가 아닌 ‘이가경’을 부르는 장면이 공개된 만큼, 두 사람의 관계에 찾아올 변화를 더욱 기대케 한다.제작진은 “이가경, 김태웅이 숨겨진 진실을 마주하며 복잡한 감정에 휩싸인다. 이제는 거짓과 의심을 지우고 서로를 믿고 싶은 마음, 믿어주길 바라는 마음으로 마주하게 될 두 사람의 이야기가 애틋한 설렘을 선사할 것”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr