사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 23기 영숙이 결혼을 앞두고 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 근황을 공개했다.23기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "미리 만나고 온 크리스마스🎄고급스러운 새틴 소재가 맘에 쏙 들었던 원피스와 함께🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 영숙은 화려한 크리스마스트리 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 프릴 장식이 돋보이는 화이트 상의에 블랙 새틴 원피스를 레이어드한 영숙은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 23기 영숙은 크리스마스 장식으로 꾸며진 빨간색 티켓 부스 앞에 서서 옆을 바라보고 있다. 머리를 낮게 묶어 단정한 느낌을 살렸으며 손목시계와 목걸이로 깔끔한 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 23기 영숙은 크리스마스 소품이 진열된 공간에서 휴대전화를 들어 셀카를 찍고 있다. 한 손을 허리에 올린 자연스러운 포즈와 차분한 표정이 눈길을 끌었으며 은은한 광택이 감도는 블랙 원피스가 슬림한 실루엣을 강조했다.마지막 사진에서 23기 영숙은 조명이 반짝이는 크리스마스트리 옆에서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 어깨 아래로 흐르는 긴 생머리와 화사한 피부가 돋보이는 가운데, 화이트와 블랙의 조화가 단아한 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "새틴 재질이 찰떡이시네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 미모 무슨일", "너무 예뻐서 반했어요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 23기 23기 영숙은 1988년생으로 직업은 변호사다. 23기 영숙은 다른 기수인 27기 상철과 결혼을 앞두고 있다. 27기 상철은 23기 영숙과 동갑내기인 1988년생으로 한국전력공사 재직 중이며 훈훈한 외모로 방송 당시 여성 출연자들의 압도적인 지지를 받았던 바 있다. 서로 다른 기수에서 인연을 맺은 두 사람은 실제 연인으로 발전했고 이후 프러포즈 사실을 밝혀 많은 축하를 받았다. 최근에는 양가 상견례를 진행한 근황까지 알려졌다. 여기에 교제 1주년을 기념하는 웨딩 화보가 공개되면서 두 사람의 결혼 소식에도 관심이 쏠리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr