그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버들이 산의 '가슴 춤' 열풍 이후 달라진 팀 내 대우를 말했다./사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버들이 산의 '가슴 춤' 열풍 이후 달라진 팀 내 대우를 말했다./사진제공=KBS

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버들이 산의 '가슴 춤' 열풍 이후 달라진 팀 내 대우를 말했다./사진제공=KBS

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버들이 산의 '가슴 춤' 열풍 이후 달라진 팀 내 대우를 유쾌하게 폭로했다.지난 13일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 에이티즈가 출연해 강렬한 퍼포먼스와 유쾌한 입담을 선보였다.이날 에이티즈는 'BAD(배드)' 무대로 현장을 뜨겁게 달궜다. 특히 산의 '가슴 춤'으로 큰 인기를 얻은 이 곡은 당초 예상했던 구간과 다른 부분에서 챌린지 열풍이 시작됐다는 비하인드로 눈길을 끌었다. 멤버들은 "해외 일정을 마치고 돌아왔을 때 산의 영상이 연이어 등장하는 달라진 분위기에 놀랐다"고 회상했다. 산 역시 지금까지 해당 안무를 약 600번 선보인 것 같다며 뜨거운 인기를 실감하고 있다고 밝혔다.이에 민기는 산이 주목받은 뒤 멤버들의 달라진 대우를 언급하며 "밥을 먹으면 식탁 자리도 치워준다"고 너스레를 떨었다. 장난스러운 폭로 속에서도 멤버들은 서로의 성장을 응원하는 끈끈한 팀워크를 보여주며 훈훈함을 더했다.성시경을 향한 멤버들의 남다른 팬심도 이어졌다. 민기는 성시경과 술을 마시는 것이 버킷리스트라고 고백했고, 성시경은 즉석에서 술자리를 제안했다. 종호 역시 중학생 시절 처음 접했던 성시경의 '한번의 사랑'을 오랜 시간 연습해 온 끝에 원곡자 앞에서 열창하며 성시경의 극찬을 이끌어냈다.이어 에이티즈는 새 타이틀곡 'UP(업)'을 소개하며 한층 강렬해진 퍼포먼스를 예고했다. 난도 높은 안무 때문에 다른 아티스트들이 챌린지 요청을 피한다는 이야기에 성시경은 "제 방문은 걸어 잠갔다"고 받아쳤다. 마지막으로 에이티즈는 24명의 댄서와 함께하는 웅장한 메가크루 퍼포먼스로 피날레를 장식했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr