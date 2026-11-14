'놀뭐' 측이 고경표의 편집을 결정했다./사진=텐아시아DB

MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 측이 만취 음주운전 사고를 낸 배우 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 공식 입장을 밝혔다. 유재석이 이끄는 대표 주말 예능 프로그램에까지 불똥이 튄 모양새다.14일 '놀면 뭐하니?' 관계자는 텐아시아에 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 전했다. 다만 '95 서울가요제' 프로젝트의 향후 촬영분 및 본선 무대 하차 여부에 대해서는 아직 내부 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다.고경표는 최근 '놀면 뭐하니?'의 대형 음악 프로젝트 '95 서울가요제' 최종 합격자 18인에 이름을 올렸다. 당장 오늘(14일) 오후 6시 30분 방송되는 '짝꿍 찾기' 특집에도 18인의 합격자 중 한 명으로 출연을 앞두고 있었다.그러나 방송을 앞둔 이날 오전 고경표의 음주운전 적발 소식이 전해지면서 제작진에게도 불똥이 튀었다. 고경표는 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 내 경찰 조사를 받았다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 측정됐다.이후 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우가 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"며 "자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"고 사과했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr