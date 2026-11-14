사진 = 서예지 인스타그램

사진 = 서예지 인스타그램

배우 서예지가 영화 복귀 소식을 알린 가운데 청순한 일상을 공개했다.서예지는 최근 자신의 인스타그램에 자신의 옆모습 사진을 공개했다.공개된 사진 속 서예지는 베이지색 트렌치코트에 커다란 헤드폰을 착용한 채 손에 든 책자를 바라보고 있다. 길게 늘어뜨린 검은 생머리가 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내렸으며 오뚝한 콧날과 또렷한 눈매가 돋보이는 옆모습으로 시선을 사로잡았다. 특히 우드톤의 헤드폰과 트렌치코트가 어우러지며 가을 분위기를 물씬 풍겼다.이어진 사진에서 서예지는 헤드폰을 착용한 채 옆을 응시하고 있다. 얼굴 옆으로 내려온 긴 머리카락과 자연스러운 메이크업이 청순한 매력을 더했으며 부드러운 턱선과 선명한 이목구비가 돋보였다. 창밖으로 보이는 가을 풍경도 서예지의 차분한 스타일링과 어우러졌다.한편 1990년생으로 36세인 서예지는 영화 '금월도' 출연을 확정하며 약 5년 만의 스크린 복귀 소식을 전했다. '금월도'는 조선왕조실록에 남은 식인 기록에서 출발한 한국형 오컬트 호러 영화로, 외딴섬에서 벌어지는 미스터리한 사건을 그린다. 서예지는 극 중 어머니의 메시지를 계기로 금월도에 도착해 섬의 비밀을 파헤치는 김지후 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr