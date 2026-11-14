사진 = 서예지 인스타그램
사진 = 서예지 인스타그램
배우 서예지가 영화 복귀 소식을 알린 가운데 청순한 일상을 공개했다.

서예지는 최근 자신의 인스타그램에 자신의 옆모습 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 서예지는 베이지색 트렌치코트에 커다란 헤드폰을 착용한 채 손에 든 책자를 바라보고 있다. 길게 늘어뜨린 검은 생머리가 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내렸으며 오뚝한 콧날과 또렷한 눈매가 돋보이는 옆모습으로 시선을 사로잡았다. 특히 우드톤의 헤드폰과 트렌치코트가 어우러지며 가을 분위기를 물씬 풍겼다.
사진 = 서예지 인스타그램
사진 = 서예지 인스타그램
이어진 사진에서 서예지는 헤드폰을 착용한 채 옆을 응시하고 있다. 얼굴 옆으로 내려온 긴 머리카락과 자연스러운 메이크업이 청순한 매력을 더했으며 부드러운 턱선과 선명한 이목구비가 돋보였다. 창밖으로 보이는 가을 풍경도 서예지의 차분한 스타일링과 어우러졌다.

한편 1990년생으로 36세인 서예지는 영화 '금월도' 출연을 확정하며 약 5년 만의 스크린 복귀 소식을 전했다. '금월도'는 조선왕조실록에 남은 식인 기록에서 출발한 한국형 오컬트 호러 영화로, 외딴섬에서 벌어지는 미스터리한 사건을 그린다. 서예지는 극 중 어머니의 메시지를 계기로 금월도에 도착해 섬의 비밀을 파헤치는 김지후 역을 맡았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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