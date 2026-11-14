원투 오창훈이 세상을 떠난지 3년이 흘렀다./사진=무이 스튜디오

남성 듀오 원투 멤버 고(故) 오창훈이 세상을 떠난 지 3년이 흘렀다.고 오창훈은 2023년 11월 14일 서울 강북삼성병원에서 숨을 거뒀다. 향년 47세.고인은 같은 해 2월 대장암 4기 진단을 받은 뒤 항암 치료 도중 신경내분비암까지 발견돼 투병 생활을 이어왔다. 8차에 걸친 항암 치료와 수술을 받으며 회복 의지를 다졌으나, 전이가 빠르게 진행되면서 끝내 눈을 감았다.특히 고인은 2019년 9월 13세 연하의 비연예인과 결혼식을 올리며 인생의 새 출발을 알렸던 터라, 결혼 4년 만에 전해진 비보는 더욱 큰 안타까움을 안겼다. 당시 원투로 함께 활동했던 멤버 송호범은 빈소를 지키며 "창훈이 형이 편하게 갈 수 있게 기도해 달라. 이제는 아프지 않을 그곳에서 편안히 영면하길 기도한다"고 애도했다.1976년생인 오창훈은 1995년 남성 듀오 체크로 데뷔한 뒤 2003년 송호범과 함께 2인조 힙합 듀오 원투를 결성했다. 박진영이 작사·작곡한 데뷔곡 '자, 엉덩이'로 큰 인기를 얻었다. 이후 '쿵짝', '못된 여자', '별이 빛나는 밤에' 등 다수의 히트곡을 남겼다.2010년 싱글 '베리 굿'(Very Good) 이후에는 DJ와 프로듀서로 활동 영역을 넓혀 드라마 '구가의 서', '피노키오', '호텔 델루나' 등의 OST 작업에도 참여하며 음악에 대한 열정을 이어갔다. 2018년에는 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'에 송호범과 함께 출연해 반가움을 안기기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr