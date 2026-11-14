남성 듀오 원투 멤버 고(故) 오창훈이 세상을 떠난 지 3년이 흘렀다.
고 오창훈은 2023년 11월 14일 서울 강북삼성병원에서 숨을 거뒀다. 향년 47세.
고인은 같은 해 2월 대장암 4기 진단을 받은 뒤 항암 치료 도중 신경내분비암까지 발견돼 투병 생활을 이어왔다. 8차에 걸친 항암 치료와 수술을 받으며 회복 의지를 다졌으나, 전이가 빠르게 진행되면서 끝내 눈을 감았다.
특히 고인은 2019년 9월 13세 연하의 비연예인과 결혼식을 올리며 인생의 새 출발을 알렸던 터라, 결혼 4년 만에 전해진 비보는 더욱 큰 안타까움을 안겼다. 당시 원투로 함께 활동했던 멤버 송호범은 빈소를 지키며 "창훈이 형이 편하게 갈 수 있게 기도해 달라. 이제는 아프지 않을 그곳에서 편안히 영면하길 기도한다"고 애도했다.
1976년생인 오창훈은 1995년 남성 듀오 체크로 데뷔한 뒤 2003년 송호범과 함께 2인조 힙합 듀오 원투를 결성했다. 박진영이 작사·작곡한 데뷔곡 '자, 엉덩이'로 큰 인기를 얻었다. 이후 '쿵짝', '못된 여자', '별이 빛나는 밤에' 등 다수의 히트곡을 남겼다.
2010년 싱글 '베리 굿'(Very Good) 이후에는 DJ와 프로듀서로 활동 영역을 넓혀 드라마 '구가의 서', '피노키오', '호텔 델루나' 등의 OST 작업에도 참여하며 음악에 대한 열정을 이어갔다. 2018년에는 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'에 송호범과 함께 출연해 반가움을 안기기도 했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
고 오창훈은 2023년 11월 14일 서울 강북삼성병원에서 숨을 거뒀다. 향년 47세.
고인은 같은 해 2월 대장암 4기 진단을 받은 뒤 항암 치료 도중 신경내분비암까지 발견돼 투병 생활을 이어왔다. 8차에 걸친 항암 치료와 수술을 받으며 회복 의지를 다졌으나, 전이가 빠르게 진행되면서 끝내 눈을 감았다.
특히 고인은 2019년 9월 13세 연하의 비연예인과 결혼식을 올리며 인생의 새 출발을 알렸던 터라, 결혼 4년 만에 전해진 비보는 더욱 큰 안타까움을 안겼다. 당시 원투로 함께 활동했던 멤버 송호범은 빈소를 지키며 "창훈이 형이 편하게 갈 수 있게 기도해 달라. 이제는 아프지 않을 그곳에서 편안히 영면하길 기도한다"고 애도했다.
1976년생인 오창훈은 1995년 남성 듀오 체크로 데뷔한 뒤 2003년 송호범과 함께 2인조 힙합 듀오 원투를 결성했다. 박진영이 작사·작곡한 데뷔곡 '자, 엉덩이'로 큰 인기를 얻었다. 이후 '쿵짝', '못된 여자', '별이 빛나는 밤에' 등 다수의 히트곡을 남겼다.
2010년 싱글 '베리 굿'(Very Good) 이후에는 DJ와 프로듀서로 활동 영역을 넓혀 드라마 '구가의 서', '피노키오', '호텔 델루나' 등의 OST 작업에도 참여하며 음악에 대한 열정을 이어갔다. 2018년에는 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'에 송호범과 함께 출연해 반가움을 안기기도 했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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