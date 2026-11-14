사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진이 늦은 생일파티 현장을 공개하며 감사한 마음을 전했다.한혜진은 최근 자신의 인스타그램에 "늦은 생파 🎂늘 따수운 사람들~ ☕️만나면 많이 웃게 해주고 힐링되게 해 주는 고마운 사람들 😍생일 챙겨줘서 모두 정말 고마워요 😭🙏🏻💓사랑합니다~~~🫰🏻히힛"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한혜진은 식탁에 앉아 한 손으로 턱을 받친 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 짙은 회색 상의에 자연스러운 웨이브가 들어간 단발머리와 앞머리를 연출한 한혜진은 또렷한 눈매와 맑은 피부로 단아한 미모를 드러냈다.이어진 사진에서 한혜진은 커다란 핑크빛 꽃다발을 품에 안고 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 풍성한 장미와 연분홍 꽃들이 얼굴을 감싸듯 어우러지며 화사한 분위기를 더했고 식탁 위에는 과일이 올라간 케이크도 놓여 있어 생일파티의 모습을 엿볼 수 있다.또 다른 사진에서 한혜진은 'JESUS LOVES YOU'라는 문구가 적힌 분홍색 장식을 두 손으로 들어 카메라 가까이 내밀고 있다. 장식 너머로 살짝 미소 짓는 한혜진의 얼굴이 보이며 곁에는 핑크색 꽃다발이 놓여 있어 눈길을 끈다.마지막 사진에서 한혜진은 꽃다발을 품에 안은 채 고개를 살짝 기울이고 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 흘러내린 웨이브 헤어와 환한 미소가 어우러지며 청순한 매력을 돋보이게 했다.한편 1981년생으로 45세인 한혜진은 8살 연하인 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 슬하 1녀를 뒀으며 최근 TV CHOSUN 반려견 예능 프로그램 '자랑할 개'의 MC로 나서며 방송 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr