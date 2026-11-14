고경표가 다이어트 중에는 술을 끊는다고 했던 발언이 재조명되고 있다./사진=텐아시아DB

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내면서, 체중 감량 시 금주를 원칙으로 내세웠던 과거 인터뷰 발언이 다시 주목받고 있다.14일 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 "고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"고 밝혔다. 경찰에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 승용차를 몰다 청소차를 추돌해 조사를 받고 귀가했다.이런 가운데 고경표가 과거 언론 인터뷰에서 밝힌 술과 다이어트에 관한 소신이 재조명되고 있다. 이른바 '입금 전후' 체중 변화로 화제를 모았던 그는 인터뷰에서 체중 감량 비결을 묻는 말에 "살 뺄 때 야식과 술을 안 먹고 있다"며 "본의 아니게 술을 끊게 됐는데 더 건강해지더라"고 말했다.특히 고경표는 최근 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에서도 작품 활동을 위해 체중을 감량 중인 근황을 알린 바 있다. 당시 그는 목표 체중까지 6kg이 남았으며 4kg을 감량한 상태라고 밝히며 "작품을 해야 한다. 비수기 비주얼로는 사람들이 대본을 안 보내준다"고 토로했다.그러나 체중 감량에 매진하고 있다던 근황이 무색하게, 새벽 시간대 면허 취소 수준의 만취 상태로 운전대를 잡았다가 사고까지 내면서 대중의 실망감이 커지고 있다.이번 사고로 고경표가 출연 중이거나 공개를 앞둔 방송가에도 비상이 걸렸다. 당장 오늘(14일) 오후 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 고정 출연 중인 tvN '식스센스: B사이드', 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2', 12월 2일 공개 예정인 티빙 '대탈출: 도시괴담'과 오는 21일 예정된 단독 팬미팅까지 향후 일정 전반에 차질이 불가피할 전망이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr