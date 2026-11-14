방송인 전현무가 일본 여행 중 씻지 않고 잠드는 습관을 폭로당했다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무가 일본 여행 중 씻지 않고 잠드는 습관을 폭로당했다./ 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

방송인 전현무가 일본 여행 중 씻지 않고 잠드는 습관을 폭로당했다.오는 15일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무, 이준, 강미나가 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠나는 모습이 그려진다.세 사람은 우동 원조집을 찾아 점심 식사를 한다. 전현무가 "맥주도 시킬까?"라고 묻자 강미나는 망설임 없이 "좋아요"라고 답한다.식사 도중에는 전현무와 이준 사이에 때아닌 위생 논쟁이 벌어진다. 36도에 달하는 무더위에 이준이 "목욕하고 싶다"고 말하자 전현무는 "웬일이야?"라며 놀린다. 이준은 "저 매일 씻어요"라고 억울해하면서도 전현무의 씻는 습관을 폭로한다.이준은 "현무 형은 이렇게 땀을 많이 흘리고서는 그대로 (씻지 않고) 잔다"고 주장한다. 이에 전현무는 "얘는 오늘 입은 이 옷을 (내일) 또 입는다"고 맞받아친다. 두 사람의 폭로전이 계속되자 강미나는 "저 이 대화에 못 끼겠다"며 난감해한다. 이후 세 사람은 100년 된 숙소로 이동해 휴식을 취한다. 전현무가 강미나에게 씻고 싶은지 묻자 그는 "너무요!"라며 "샤워 후 마시는 맥주가 제일 맛있다"고 답한다.이어 강미나는 "사실 저는 김치냉장고에 맥주를 채워둔다. 한 캔 마시고 와인이랑 위스키로 넘어간다"고 털어놓는다. 맥주에 이어 와인과 위스키까지 즐긴다는 강미나의 주량에 전현무와 이준은 놀라움을 감추지 못한다.저녁 식사에서도 강미나의 애주가 면모는 이어진다. 세 사람은 33년 전통의 철판구이 전문점을 찾아 오카야마현 특산 소고기인 치아규를 맛본다. 이때 이준이 뜨거운 철판을 맨손으로 만지자 전현무는 강미나에게 "내가 얘기했지? 얘는 기안84를 능가한다고~"라며 황당해한다.강미나는 또다시 맥주를 주문한다. 특히 자신이 알고 있는 일본어 문장 두 개 중 하나가 "한 잔만 더 주세요"라고 밝히며 능숙한 일본어 발음으로 주문해 두 사람의 감탄을 자아낸다.한편 MBN '디스이즈 현무로드'는 오는 15일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr