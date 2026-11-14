사진 = 기안84 인스타그램

사진 = 기안84 인스타그램

사진 = 기안84 인스타그램

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 전시회 개최 소식을 전하며 작업실에서 그림을 그리는 근황을 공개했다.기안84는 최근 자신의 인스타그램에 "3년 만에 전시회를 열게 되었습니다"며 "동대문DDP에서 내년1월9일 부터 시작한다고합니다 감사합니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기안84는 검은색 셔츠와 물감이 묻은 바지를 입고 커다란 캔버스 앞에 쪼그려 앉아 그림을 그리고 있다. 파란색에서 붉은색을 거쳐 노란색으로 이어지는 작품에 가느다란 붓으로 선을 더하며 작업에 집중하는 모습이다.이어진 사진에서 기안84는 캔버스 옆에 앉아 붓을 든 채 아래쪽을 바라보고 있다. 물감 자국이 남아 있는 작업복에 흰 양말과 검은색 슬리퍼를 착용한 편안한 차림으로, 작업 도중 잠시 손을 멈춘 듯한 모습이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 기안84는 대형 캔버스 앞에 몸을 낮추고 앉아 붉은색으로 칠해진 부분에 붓을 대고 있다. 짙은 파란색과 강렬한 주황빛이 어우러진 그림을 마주한 채 세밀한 작업을 이어가는 모습에서 화가로서의 면모가 드러난다.이를 본 팬들은 "아들이 초6인데 기안84님을 너무 좋아해요", "늘 응원합니다", "덕분에눈호강하게 되었네요", "화이팅", "사랑스러운 기안님", "너무 멋지세요" 등의 댓글을 달았다.한편 기안84가 개최하는 세 번째 개인전 '기원(奇願)'은 '기이한 염원'이라는 의미로 누구나 마음속에 품고 살아가는 바람과 소망을 주제로 한다. 새로운 '자화상' 시리즈와 '사랑', 'OCEAN', '꿈의 기원' 등 신작을 비롯해 지금까지 공개되지 않았던 초기 습작도 처음 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr