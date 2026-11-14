임영민이 음주운전 논란으로 팀을 탈퇴한 지 6년 만에 BL 드라마 주연으로 나선다. / 사진제공=오크컴퍼니

그룹 AB6IX 출신 임영민이 음주운전 논란으로 팀을 탈퇴한 지 6년 만에 BL 드라마 주연으로 나선다. 2020년 음주운전으로 적발된 뒤 팀을 떠나 군 복무를 마친 그는 배우 이동건과 함께 로맨스 연기를 펼칠 예정이다.제작사 오크컴퍼니는 지난 9일과 10일 공식 SNS를 통해 새 BL 드라마 '동절기'의 주연 배우로 이동건과 임영민을 확정했다고 밝혔다. 작품은 오는 11월 말 웨이브(Wavve)를 통해 공개될 예정이다.'동절기'는 이로밀 작가의 동명 소설을 원작으로, 9년 만에 재회한 두 남자가 과거의 상처와 복잡한 감정 속에서 다시 얽히는 이야기를 그린다. 앞서 공개된 BL 드라마 '하절기'와 세계관을 공유하며, 전작에 등장했던 권이현이 주요 인물로 다시 등장한다.이동건은 냉혹하고 거침없는 성격의 구승혁 역을 맡았다. 거친 세계에 몸담고 살아온 구승혁은 9년 만에 재회한 권이현에게 차갑고 잔인하게 대하지만, 그 이면에는 쉽게 표현하지 못하는 감정을 품고 있다. 이동건은 인물의 강한 성격과 복잡한 내면을 함께 표현할 예정이다.임영민은 '하절기'에 이어 권이현 역으로 출연한다. 권이현은 과거의 상처를 안고 힘겨운 현실을 살아가는 인물이다. 오랜만에 나타난 구승혁으로 인해 애써 외면했던 아픔과 다시 마주하게 된다. 임영민은 두 사람의 재회로 변화하는 권이현의 감정을 연기한다.임영민은 2017년 방송된 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2019년 브랜뉴뮤직 소속 그룹 AB6IX로 데뷔했으나, 이듬해 5월 음주운전으로 적발돼 면허가 취소됐다. 논란 이후 팀에서 탈퇴한 그는 같은 해 11월 입대해 군 복무를 마쳤다. 이번 작품을 통해 음주운전 논란 이후 약 6년 만에 드라마 주연으로 이름을 올리게 됐다.제작사 오크컴퍼니는 그동안 '하트 스테인', '볼보이 택틱스', '천둥구름 비바람', '검사실의 제안', '하절기', '각설탕 소리' 등 여러 BL 작품을 선보였다. 이번 '동절기'에서는 오랜 시간 떨어져 지낸 두 남자의 재회와 그 과정에서 겪는 갈등을 중심으로 이야기를 풀어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr