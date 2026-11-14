유연석의 추악한 실체가 밝혀졌다./사진제공=MBC

유연석의 추악한 실체가 밝혀졌다./사진제공=MBC

서현진이 유연석을 감금한다.MBC 금토드라마 ‘라이어’는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)의 치열한 진실게임을 그린 심리 스릴러이다.앞서 가면이 벗겨진 민준호의 진짜 얼굴은 충격을 안겼다. 그동안 보여준 좋은 아빠, 유능한 의사, 멋진 남자의 모습 뒤에 연쇄 강간범이라는 추악한 얼굴을 감추고 있었다. 그는 아들의 선생님인 강지선를 비롯해 죽은 아내의 친구, 임신한 경찰까지 강간했다.5회 엔딩에서는 강지선이 만취한 척 민준호에게 다가가 그를 기절시켰다. 과연 강지선이 민준호의 실체를 만천하에 밝힐 수 있을지 기대가 높아졌다.이런 가운데 14일 ‘라이어’ 제작진이 방송을 앞두고 민준호와 강지선이 마주한 모습을 공개했다.사진 속 민준호는 어둠 속에서 날카로운 눈빛으로 무언가를 응시하고 있다. 반면 강지선은 커다란 구조물 뒤에 몸을 숨긴 채 불안한 눈빛으로 상황을 살피고 있다. 흡사 민준호가 강지선을 쫓는 것처럼 보이는 상황. 그런데 다음 사진에서는 민준호가 의문의 장소에서 두 팔이 꽁꽁 묶인 채 감금돼 있고, 그런 민준호 앞에서 여유롭게 앉아 있는 강지선의 모습을 확인할 수 있다.민준호와 강지선의 관계가 계속해서 역전된다는 것을 짐작할 수 있다. 강지선이 민준호를 기절시킨 뒤 두 사람에게 무슨 일이 벌어지는 것인지, 이렇듯 역전되는 관계 속에서 두 사람은 어떤 이야기를 할 것인지, 민준호와 강지선의 향후 진실공방에 어떤 영향을 미칠지 궁금증을 자아낸다.제작진은 “6회에서는 강지선이 민준호를 감금, 자신만의 방식으로 맞선다. 이 과정에서 강지선은 물론 시청자도 몰랐던 민준호에 대한 충격적인 비밀이 밝혀진다”라고 전했다. 이어 “유연석, 서현진 두 배우는 몸 사리지 않는 연기로 일촉즉발의 상황들을 그리며 팽팽한 긴장감을 완성했다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr