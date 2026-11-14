사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 세련된 가을 스타일링으로 근황을 전했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "은행잎이 무르익은 가을의 끝자락입니다. 🍂평소에 어떤 가방을 들어야 하나 고민이 많으셨다면 주목해 주세요🤎"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 단풍이 물든 나무 아래에서 팔짱을 낀 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 순자는 브라운 재킷에 카키빛 플리츠스커트를 매치해 차분하면서도 세련된 가을 패션을 완성했다. 어깨에 걸친 짙은 브라운 컬러의 가방이 전체적인 스타일링과 조화를 이룬다.이어진 사진에서 31기 순자는 붉은 벽돌과 커다란 유리창을 배경으로 두 손을 모아 가방을 들고 서 있다. 무릎 아래까지 내려오는 스커트에 브라운 롱부츠를 매치해 단정한 매력을 살렸으며 카메라를 향한 차분한 표정과 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 31기 순자는 잔디밭에 앉아 가방 위에 손을 올린 채 고개를 살짝 숙이고 있다. 햇살을 받은 긴 머리와 부드러운 옆모습이 돋보이는 가운데 자연스럽게 구부린 다리와 롱부츠가 어우러져 화보 같은 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 31기 순자는 정원에 서서 팔짱을 낀 채 옆을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 브라운 재킷과 플리츠스커트의 실루엣이 한눈에 드러나며 어깨에 멘 가방과 롱부츠까지 통일감 있는 스타일링으로 가을 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "옷잘알", "우아하쇼", "너무 예뻐", "인성 외모 부업 연애 다 존잘", "착장옷이랑 가방 너무 잘어울리고 이뻐요", "넘 매력있다" 등의 댓글을 달았다.현재 31기 순자는 많은 SNS 팔로워를 보유하며 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다. 인플루언서 급 인기를 누린 31기 순자는 매주 금요일 오전 근무를 마친 뒤 밤늦게까지 이어진 6주간의 촬영을 모두 마쳤다고 직접 알렸다.한편 1991년생인 31기 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr