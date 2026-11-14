배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내 경찰 조사를 받고 있다.14일 연합뉴스 보도에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 추돌했다.사고 직후 현장에서 진행된 음주 측정 결과, 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 나타났다.경찰은 고경표를 상대로 정확한 사고 경위와 당시 상황 등을 조사하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr