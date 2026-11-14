고경표가 만취 운전 사고를 내면서 출연 예능에 줄줄이 비상이 걸렸다./사진=텐아시아DB

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내면서, 그가 출연 중이거나 공개를 앞둔 다수의 예능 프로그램과 팬미팅 일정에 비상이 걸렸다.14일 연합뉴스 보도에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 추돌했다. 사고 직후 진행된 음주 측정 결과, 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 측정됐다. 경찰은 고경표를 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.최근 예능계에서 맹활약하며 다수의 프로그램에 이름을 올린 만큼 방송가는 직격탄을 맞았다. 당장 오늘(14일) 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'부터 발등에 불이 떨어졌다. 고경표는 최근 '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제' 프로젝트 최종 합격자 18인에 이름을 올리며 지난주 방송에 이어 이날 방송되는 '짝꿍 찾기' 특집에도 출연할 예정이었다.유재석과 함께 고정 출연 중인 tvN '식스센스: B사이드' 역시 타격을 피할 수 없게 됐다. 첫 방송을 앞둔 신규 예능들도 난감한 처지에 놓였다. 고경표는 오는 29일 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2'에 군 입대한 곽동연의 빈자리를 채울 새 멤버로 합류했다. 박보검, 이상이와 함께 경남 통영에서 미용실을 운영하는 콘셉트로 이미 촬영을 진행하며 영업 출범식 영상까지 공개된 상태다. 오는 12월 2일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'에도 출연한다.오프라인 행사도 차질이 불가피하다. 고경표는 일주일 뒤인 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 '2026 고경표 FANMEETING: NOW KYUNGPYO NIGHT'를 2회에 걸쳐 개최할 예정이었다.혈중알코올농도 면허 취소 수준의 만취 운전이 적발된 만큼, 방송가에서는 이미 촬영을 마친 녹화분의 통편집 여부와 향후 프로그램 하차·교체, 팬미팅 취소 논의가 잇따를 것으로 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr