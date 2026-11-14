배우 김우빈이 신민아와 결혼 1주년을 앞두고 새 드라마로 시청자들과 만난다. / 사진제공=아레나

배우 김우빈이 신민아와 결혼 1주년을 앞두고 새 드라마로 시청자들과 만난다. / 사진제공=아레나

배우 김우빈이 신민아와 결혼 1주년을 앞두고 새 드라마로 시청자들과 만난다. 지난해 12월 20일 신민아와 결혼식을 올린 그는 차기작 '기프트' 공개를 앞둔 가운데, 배우로서 새로운 도약을 준비하고 있다고 밝혔다.13일 패션 매거진 '아레나 옴므 플러스'는 김우빈과 함께한 12월호 표지 화보와 인터뷰를 공개했다. 이번 화보는 랄프 로렌 퍼플 라벨과 함께 진행됐다. 김우빈은 정장과 다양한 의상을 착용하고 차분한 분위기를 연출했다. 햇빛이 비치는 공간부터 어두운 배경까지 서로 다른 분위기에서 촬영하며 여러 모습을 선보였다.인터뷰에서 김우빈은 12월 첫 방송 되는 드라마 '기프트'에 출연한 소감을 전했다. 그는 "이번 작품은 야구라는 소재에 새롭게 도전한 작품이다. 경기 장면을 촬영하는 게 굉장히 어려웠다. 실제로 공을 다루며 촬영해야 했고, 힘겹게 찍은 장면도 많다. 특히 선수들이 많이 고생했다. 그래서 우리의 마음이 잘 닿을 수 있을까 하는 걱정과 기대가 함께 있다"고 말했다.'기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 최하위 고교 야구부의 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김우빈은 2022년 '우리들의 블루스' 이후 약 4년 만에 tvN 드라마로 복귀한다.김우빈은 배우로서 현재 자신이 어느 지점에 서 있는지에 관해서도 이야기했다. 그는 "이제 막 신나게 뛸 준비가 된 상태가 아닐까. 경험도 어느 정도 쌓였고, 준비도 많이 했고, 체력도 많이 좋아졌다. 체력을 안배하는 기술도 생겼고, 익숙하기에 얻는 장점도 많이 생겼다. 그래서 이제 정말 신나게 뛰어갈 준비가 된 것 같다"고 밝혔다. 이어 "난 항상 마흔 살의 남자 배우가 빨리 되고 싶었다. 이제 그런 시기가 다가왔다. 준비됐다"고 덧붙이며 앞으로의 활동에 대한 의지를 전했다.김우빈은 오랜 기간 공개 열애를 이어온 배우 신민아와 지난해 12월 결혼식을 올렸다. 결혼 1주년을 앞둔 그는 12월 5일 첫 방송 되는 '기프트'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.김우빈의 화보와 인터뷰 전문은 '아레나 옴므 플러스' 12월호에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr