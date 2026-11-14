사진 = TV조선 '금타는금요일' 캡처

사진 = TV조선 '금타는금요일' 캡처

'금타는 금요일' 메기특공대가 출격하며 역대급 데스매치가 펼쳐졌다.지난 13일 방송된 TV CHOSUN '금타는 금요일' 45회에서는 '메기특공대 특집'이 펼쳐졌다. 한혜진, 박창근, 마이진, 신승태, 나상도까지 실력파 가수 5인이 메기특공대로 뭉쳐 TOP10에 도전장을 내밀었다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 3.8%의 시청률을 기록, 순간 최고 시청률은 4.1%까지 치솟았다. 종편 및 케이블 프로그램 중 일일 시청률 1위에 오르며 시청자들의 꾸준한 관심 속에 흥행세를 이어갔다.메기특공대는 시작부터 강한 자신감을 드러냈다. 지난 출연 당시 진(眞) 김용빈을 꺾고 황금 메달을 차지했던 한혜진은 "금이란 금은 다 가져가겠다"라며 승리를 향한 의지를 불태웠다. 반면 진(眞) 양지은에게 뼈아픈 패배를 겪었던 박창근은 이번 대결을 위해 처음으로 노래방 연습에 나섰다고 밝혀 기대감을 높였다.이날 대결은 메기 싱어가 각 라운드의 선공자와 후공자를 직접 지목하는 방식으로 진행됐다. 그간 승리한 메기 싱어에게만 주어졌던 황금 메달을 이번에는 TOP10도 획득할 수 있게 되면서 경쟁의 열기가 더욱 뜨거워졌다. 여기에 메달 획득자 중 상위 3인이 맞붙는 왕중왕전과 최종 우승자에게 수여되는 미니 골든컵까지 마련돼 한층 풍성한 승부를 기대케 했다.첫 번째 대결에서는 한혜진이 미(美) 오유진과 미(美) 천록담을 지목했다. 먼저 오유진은 주현미의 '여인의 눈물'을 선곡해 애절한 분위기를 자아냈다. 섬세한 감정 표현과 깊이 있는 해석으로 첫 소절부터 노래에 몰입하며 듣는 이들을 사로잡았다.이어 천록담은 진성의 '안동역에서'를 선곡해 원곡자를 연상케 하는 구수한 창법으로 감탄을 자아냈다. 선(善) 손빈아는 "진성 선배님이 오신 줄 착각할 정도"라며 극찬했고, 급기야 김용빈은 천록담이 진성의 외모까지 닮았다며 놀라워했다.마지막으로 한혜진은 유해준의 '미치게 그리워서'를 선곡해 허스키한 음색과 짙은 호소력으로 이별의 아픔을 표현했다. 늦가을의 쓸쓸한 정취를 고스란히 담아낸 무대에 박수갈채가 쏟아졌다. 안성훈은 "선배님의 짙고 거친 감성은 아무나 흉내 낼 수 없다"라며 감탄을 금치 못했다.대결 결과 오유진은 94점, 천록담은 97점, 한혜진은 99점을 기록했다. 한혜진은 두 사람을 제치고 1위에 오르며 황금 메달을 차지했다. 지난 출연에 이어 또 한 번 승리를 거둔 한혜진은 메기특공대의 수장다운 저력을 입증하며 기분 좋은 출발을 알렸다.두 번째 대결에서는 마이진이 춘길과 손빈아를 지목했다. 마이진은 승리를 위해 사비를 들여 댄서팀까지 섭외했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 대결 상대로 춘길을 선택한 이유에 대해 "골든컵을 두 번이나 타셨다기에 금 기운을 받아보고 싶다"라고 설명했다. 손빈아에 대해서는 자신과 같은 준우승자라는 공통점을 언급하며 강자들과의 정면 승부를 예고했다.선공자 춘길은 주현미의 '대왕의 길'을 열창했다. 선곡에서 느껴지는 야망에 출연진들의 야유를 받은 것도 잠시, 본무대가 시작되자 골든컵 2관왕에 걸맞은 탄탄한 가창력으로 무대를 압도했다. 나상도는 골든컵을 차지할 만한 실력이라며 인정했고, 신승태는 한 글자 한 글자 시원하게 전달되는 춘길의 노래에 "10년 묵은 체증이 내려간 것 같다"라며 찬사를 보냈다.후공자 손빈아는 조승구의 '꽃바람 여인'으로 냉탕과 온탕을 오가는 다채로운 매력을 발산했다. 묵직한 음색에 간드러진 창법을 더해 관객의 마음을 쥐락펴락했다. 무대를 지켜본 출연진들은 일제히 고득점을 예상했다.마이진은 한혜진의 '너는 내 남자'를 선곡해 태권도 선수 출신다운 역동적인 퍼포먼스와 파워풀한 가창력으로 무대를 장악했다. 원곡자 한혜진은 마이진의 무대에 만족감을 드러냈으며, 김용빈은 노래 못지않게 수준급인 춤 실력에 놀라움을 감추지 못했다.결과는 춘길 97점, 손빈아 98점, 마이진 100점이었다. 마이진은 첫 출연부터 100점을 기록하며 황금 메달을 차지, 왕중왕전 진출까지 확정했다. 이로써 메기특공대는 2연승을 달성하며 TOP10을 압박했다.세 번째 대결에서는 신승태가 김용빈과 남승민을 지목하며 설욕전에 나섰다. 앞서 두 사람과의 대결에서 97점을 받고도 김용빈의 100점, 남승민의 99점에 밀려 패배했던 신승태는 이번 기회에 반드시 복수하겠다는 각오를 다졌다. 특히 메기특공대의 목표가 황금 메달 5개를 획득하는 것이라고 밝히며 승부욕을 드러냈다.김용빈은 이미자의 '유달산아 말해다오'를 선곡했다. 풍부한 감정 표현과 섬세한 완급 조절로 정통 트롯 강자다운 탄탄한 내공을 드러냈다. 무엇보다 남성 가수가 소화하기 쉽지 않은 곡임에도 이질감 없이 자신만의 색깔로 완벽하게 풀어내며 출연진들의 감탄을 자아냈다.이어 남승민은 박상철의 '울 엄마'를 선곡해 뭉클한 감동을 선사했다. 이 곡은 안성훈이 '미스터트롯1' 출연 당시 불러 올하트를 받았던 노래. 남승민은 어머니를 향한 애틋한 그리움을 담아 진심 어린 무대를 펼쳤다. 이를 지켜본 안성훈은 남승민의 진심이 고스란히 전해지는 무대였다며 깊은 공감을 드러냈다.마지막으로 신승태는 박경희의 '저 꽃속에 찬란한 빛이'를 선곡했다. 리허설에서 이미 100점을 기록했다는 사실이 알려진 가운데, 신승태는 여유로운 무대 매너와 자유자재로 변주하는 창법으로 현장을 압도했다. 노래의 흐름에 따라 시시각각 달라지는 표현력과 퍼포먼스에 출연진들은 기립박수로 화답했다.세 사람 모두 강렬한 무대를 선보인 가운데, 공개된 점수는 김용빈 100점, 남승민 91점, 신승태 100점이었다. 김용빈과 신승태가 나란히 황금 메달을 획득하는 진풍경이 펼쳐졌다. 어느 한쪽도 뒤지지 않는 완성도 높은 무대로 명승부를 만들어냈다.이로써 대결에 나선 메기특공대 3인 전원이 황금 메달을 획득하며 막강한 저력을 과시했다. 아직 박창근과 나상도라는 만만치 않은 강자들이 출격을 앞둔 상황. 메기특공대가 초반부터 승기를 잡은 가운데, 김용빈이 100점으로 맞서며 TOP10의 반격을 알렸다. 다음 주 이어질 대결에서 또 어떤 놀라운 무대가 탄생할지 궁금증을 자극한다.한편 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 매주 금요일 밤 10시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr