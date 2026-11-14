사진 = KBS2TV '문무'

이현욱, 장혁, 김강우, 박성웅이 전란에 휘말린 한반도에서 갈등의 싹을 틔운다.14일 밤 9시 20분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'(연출 김영조, 구성준 / 극본 김리헌, 홍진이)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다.오늘 첫 방송에서 김법민(이현욱 분)은 분열이 일어난 신라 조정을 바라보며 복잡한 마음을 드러낸다. 신라의 병부령 김춘추(김강우 분)의 아들인 김법민은 진골들이 빼곡하게 모인 대전에서 신라의 균열을 목격한다. 수상한 행적을 빌미로 거센 추궁을 받는 김춘추는 적극적으로 해명에 나서지만 진골들의 노기는 쉬이 가라앉지 않고 선덕여왕(최수린 분)까지 나서며 한층 압박을 가한다. 나아가 비담(이지훈 분)은 분위기를 몰아가며 김춘추에 대한 강력한 처벌까지 요구하며 판을 흔든다.위기에 몰린 아버지를 구하고자 김법민이 직접 나서려는 찰나 신라 월성 대전에 누군가가 모습을 비추며 분위기가 반전된다. 한창 성을 내던 진골들의 얼굴에는 당혹감이 스치고, 그들은 홀리듯 길을 열어주기까지 한다. 위태로운 김춘추를 옥죄어오던 분위기도 잠시 대전 안에는 숨 막히는 침묵과 좌중을 압도하는 기운이 가득 찬다. 과연 김춘추가 사방에 도사린 적들을 뚫고 난국을 돌파할 수 있을지 관심이 집중된다.한편 고구려에서는 연개소문(장혁 분)이 고건무(조성하 분)와 살벌한 독대를 나눈다. 타고난 용맹함으로 왕권을 위협하는 연개소문의 소식을 들은 고구려의 왕 고건무는 그를 대전으로 불러들여 깊은 신임을 내비치지만 월권을 일삼는 그를 경계하며 예의주시한다. 당나라와 화친을 맺으며 평화를 유지하는 고건무의 외교 노선에 불만을 품은 연개소문 역시 적개심을 숨긴 채 왕과 마주 앉는다. 팽팽한 긴장감이 흐르는 두 사람 사이 어떤 대화가 오갈지 벌써부터 손에 땀이 쥐어진다.KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'는 14일 밤 9시 20분 첫 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr