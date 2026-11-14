오브더블루 / 사진=JYP엔터테인먼트

킥플립 / 사진=JYP엔터테인먼트

엔믹스 일본 데뷔 쇼케이스 도쿄 / 사진=JYP엔터테인먼트

스트레이 키즈 / 사진=JYP엔터테인먼트

NCT WISH / 사진=SM엔터테인먼트

스트레이 키즈 리노의 군 복무 계획을 발표한 JYP엔터테인먼트가 새로운 보이그룹을 선보인다. 지난해 데뷔한 킥플립이 아직 성장하는 단계인 데다, 엔믹스와 같은 제작 본부에서 신인을 내놓으면서 기존 팬들 사이에서는 우려가 나왔다. 반면 증권가에서는 스트레이 키즈의 군백기를 앞두고 새로운 수익원을 키울 필요가 있다는 분석을 내놓고 있다.JYP는 지난 11일 4인조 보이그룹 오브더블루(oftheblue)의 선공개곡 '풍선인간'을 발표했다. 내년 1월 11일 정식 데뷔하는 오브더블루는 엔믹스를 담당해 온 스쿼드(SQU4D)가 제작을 맡았다. JYP에서 새 보이그룹을 선보이는 것은 지난해 1월 킥플립 이후 약 2년 만이다.새 그룹의 등장이 반갑지만은 않은 이들도 있다. JYP 소속 킥플립은 데뷔한 지 2년이 채 되지 않았다. 지난달 발매한 앨범 'KICK OFF THE WALL Pt. 1'(킥 오프 더 월 파트 원)으로 초동 53만2434장을 기록하고 음악방송 3관왕에 올랐지만, 대규모 해외 공연을 통해 안정적으로 수익을 내는 단계는 아니다. 팬들 사이에서는 신인에 투자하기보다 킥플립의 성장을 더 지원하길 바라는 듯한 목소리가 나온다.엔믹스 팬들의 걱정은 조금 다르다. 스쿼드는 2022년 엔믹스를 데뷔시킨 뒤 한 팀을 담당해 왔다. 앞으로는 오브더블루까지 두 그룹을 맡게 된다. 지난해 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)으로 멜론 월간 차트 1위에 오르고 월드투어도 시작한 엔믹스가 해외 활동을 늘려가는 시기에 지원이 분산되지 않겠느냐는 우려다.다만 JYP가 신인을 키워야 할 이유는 분명하다. 핵심 수익원인 스트레이 키즈가 멤버들의 병역 이행을 앞두고 있기 때문이다. JYP는 지난 5일 1998년생 리노가 2027년 1분기 군 복무를 시작할 예정이라고 밝혔다. 향후 다른 멤버들의 입대까지 이어지면 완전체 활동에 제약이 생길 수 있다.스트레이 키즈의 비중은 실적에서도 드러난다. JYP가 11일 발표한 3분기 매출은 2675억원, 영업이익은 480억원이다. 전년 동기보다 각각 15.0%, 17.6% 늘었다. 스트레이 키즈의 음반 판매와 공연 관련 상품 등이 실적 개선에 기여했다. 내년에도 대규모 투어가 예정돼 있지만, 장기적으로는 이들의 활동에만 의존하기 어렵다. 신인 그룹이 데뷔 직후부터 대규모 공연으로 수익을 내기 어렵다는 점에서도 미리 새로운 아티스트를 육성할 필요가 있다.오브더블루의 데뷔를 알린 시점도 눈에 띈다. JYP는 지난 5일 리노의 병역 계획을 발표하고 9일 오브더블루의 데뷔 소식을 전했다. 이어 11일 프리 데뷔 선공개곡을 발매한 날 3분기 실적을 발표했다. 신인 그룹의 정식 데뷔까지는 두 달이 남은 상황이었다. 주력 그룹의 군백기를 앞둔 시점에 새 보이그룹의 출발을 알리면서, 앞으로의 성장을 준비하고 있다는 메시지를 전달하는 효과를 냈다.증권가에서도 신규 라인업 강화에 주목하고 있다. 하나증권은 12일 보고서에서 스트레이 키즈의 병역 이행 등을 고려하면 저연차 아티스트의 성장이 필요하다고 분석했다. 특히 오브더블루의 흥행 여부를 향후 중요한 변수로 꼽았다. NH투자증권은 JYP의 5세대 아티스트 경쟁력을 약점으로 지적하면서도 오브더블루 등 신인 그룹의 성과를 기대해 볼 만하다고 평가했다.같은 기획사에서 보이그룹을 잇달아 내놓는다고 반드시 팬덤이 분산되는 것도 아니다. SM엔터테인먼트는 2023년 9월 라이즈, 2024년 2월 NCT 위시를 데뷔시켰다. 두 그룹의 데뷔 간격은 약 5개월이었지만 라이즈는 대중적인 멜로디를, NCT 위시는 밝고 청량한 음악을 앞세워 각각 팬덤을 키웠다. 두 그룹 모두 밀리언셀러에 오르며 성과를 냈다.JYP의 과제는 오브더블루가 킥플립과 다른 매력으로 팬덤을 확보할 수 있도록 운영하는 동시에, 킥플립과 엔믹스도 성장세를 이어갈 수 있도록 하는 것이다. 스트레이 키즈의 군백기를 채울 새 그룹이 기존 아티스트의 성장과 함께 성과를 낼 수 있을지가 관건이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr