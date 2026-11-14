사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 9기 옥순이 새로운 헤어스타일을 공개하며 한층 세련된 비주얼을 뽐냈다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "슬릭컷 넘 맘에드르,,레이어드 컷 말구 슬릭컷이 요즘 말 맞죠?!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 연한 하늘색 니트를 입고 고개를 살짝 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 이마를 자연스럽게 덮은 시스루 앞머리와 어깨 아래로 내려오는 갈색 머리카락이 얼굴선을 부드럽게 감싸며 청순한 분위기를 자아냈다. 특히 끝부분에 층을 내고 안쪽으로 가볍게 뻗치는 헤어스타일이 옥순의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다.이어진 사진에서 9기 옥순은 카메라를 가까이 바라보며 새롭게 손질한 머리카락을 드러냈다. 풍성하게 볼륨을 살린 옆머리와 자연스럽게 흐르는 머리끝이 어우러져 세련된 느낌을 더했다. 옅은 핑크빛 입술과 맑은 피부 표현도 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 9기 옥순은 미용실 의자에 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 촬영하고 있다. 입가에 미소를 띤 옥순은 한쪽으로 자연스럽게 흐르는 앞머리와 얼굴 주변에 층을 낸 헤어스타일을 선보였다. 어깨를 따라 부드럽게 떨어지는 머리카락과 파스텔톤 니트가 어우러지며 화사하면서도 단정한 매력을 완성했다.이를 본 팬들은 "헤어 찰떡이에요", "아름다운 갈색~머리", "너무 예뻐", "예쁨에 예쁨을 더햇네요", "이거야말로 옥순이지", "늘 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 9기 옥순은 자신의 SNS에 "을지로 김사랑 굿바이"라며 퇴사 소식을 알린 바 있다. '을지로 김사랑'은 을지로에 위치한 외국계 광고회사에 다니며 배우 김사랑을 닮은 외모로 불린 데서 붙은 별명이다. '을지로 김사랑'이라는 별명으로 알려졌던 옥순은 퇴사 이후에도 SNS를 통해 일상을 공유하고 있다. 이번에는 직접 만족감을 드러낸 헤어스타일과 미용실에서 촬영한 사진을 공개하며 외모 변신에 관심을 모았다.한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 출연 이후 스핀오프 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서도 얼굴을 알렸다. 특히 '옥순 특집'에 출연해 솔로남녀들과 인연을 알아가는 모습을 보여주며 화제를 모은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr