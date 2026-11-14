사진 = 남지현 인스타그램

사진 = 남지현 인스타그램

사진 = 남지현 인스타그램

사진 = 남지현 인스타그램

사진 = 남지현 인스타그램

배우 남지현이 '내가 떨릴 수 있게' 종영 후 다채로운 촬영 비하인드 사진을 공개했다.남지현은 최근 자신의 인스타그램에 "내떨수 못다푼 비하인드 1 💓"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 남지현은 실내 스케이트장에서 양손을 허리에 얹은 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 화이트 코트에 청바지를 매치한 남지현은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 청순한 매력을 드러냈다. 스케이트화를 신고 빙판 위에 선 모습에서는 밝고 사랑스러운 분위기가 느껴진다.이어진 사진에서 남지현은 햇살이 내리쬐는 잔디밭에 쪼그려 앉아 고양이를 쓰다듬고 있다. 연한 핑크색 재킷에 청바지를 입은 남지현은 고양이를 내려다보며 부드럽게 미소 지었고 편안한 차림과 자연스러운 표정이 어우러져 따뜻한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 남지현은 컴퓨터 모니터 앞에 앉아 옆을 바라보며 환하게 웃고 있다. 블루 계열의 패턴이 돋보이는 상의를 입고 긴 머리를 늘어뜨린 남지현은 특유의 맑은 미소로 눈길을 끌었다. 주변에 촬영 장비와 스태프가 함께 포착돼 현장의 모습도 엿볼 수 있다.이어 공개된 사진에서 남지현은 체크무늬 재킷에 버건디색 가방을 어깨에 멘 채 두 손을 모으고 카메라를 바라보고 있다. 단정한 스타일링과 은은한 미소가 어우러진 가운데 남지현의 또렷한 이목구비와 사랑스러운 보조개가 돋보인다.마지막 사진에서 남지현은 꽃 장식과 캐릭터 그림이 올라간 케이크를 두 손으로 받쳐 들고 얼굴을 가까이 대고 있다. 부드러운 니트 차림의 남지현은 케이크를 바라보며 입가에 미소를 띠었고 가까이서 포착된 자연스러운 표정이 사랑스러운 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "어디서든 행복만 해", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "사랑해요 언니", "비하인드 사진까지 볼 수 있어서 너무 좋아요", "한 장 한 장에 촬영 현장의 분위기가 담겨 있는 것 같아서 더 특별하게 느껴져요" 등의 댓글을 달았다.남지현이 주연을 맡은 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게'는 19금 소재를 다룬 작품이다. 남지현은 보수적인 집안에서 자란 마케터 공연수 역을 맡아 자유로운 연애관을 지닌 독고달 역의 김재영과 로맨스 호흡을 맞췄다.한편 1995년생으로 31세인 남지현은 아역배우로 활동 했으며 드라마 '선덕여왕'에서 덕만공주 아역을 맡으면서 인지도가 대폭 상승했다. 이후 '자이언트' '가족끼리 왜이래' '수상한 파트너' '백일의 낭군님' '굿파트너' '은애하는 도적님아' 등에 출연하며 연기력을 입증 했으며 최근 종영한 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'에 출연하며 19금 소재 연기력을 뽐냈다. 작품은 보수적인 연애관을 지닌 마케터 공연수와 성인용품 회사 대표 독고달이 서로 다른 가치관으로 부딪치며 사랑을 알아가는 로맨틱 코미디다. 남지현은 김재영과 호흡을 맞춰 사랑과 관계에 대한 자신만의 기준을 지켜온 공연수의 변화를 그려냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr