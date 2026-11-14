고경표가 음주운전 사고를 내면서 '놀뭐'에 비상이 걸렸다./사진제공=MBC

고경표가 음주운전 사고를 내면서 '놀뭐'에 비상이 걸렸다./사진제공=MBC

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내면서, 그가 출연 중인 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'가 당일 방송을 앞두고 날벼락을 맞았다.14일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 합격자 18명이 한자리에 모여 1990년대 명곡들로 즉석 무대를 꾸미고, 본선 무대를 함께할 짝꿍을 찾는 탐색전을 펼친다.이날 방송에서는 짝꿍 쟁탈전 속에서 '좌 곽범-우 이선민' 사이에 앉아 고충을 겪는 리센느 미나미의 모습부터, 룰라의 '날개 잃은 천사' 혼성그룹 결성에 관심을 보인 최예나 앞에서 엉덩이 춤을 선보이는 이선민, 즉석 무대로 모두의 워너비가 된 이소라와 그를 향해 러브콜을 보내는 로이킴 등의 활약이 예고됐다.그러나 본방송을 앞둔 이날 오전 고경표의 음주운전 소식이 전해지면서 제작진에게도 비상이 걸렸다. 고경표는 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받아 경찰 조사를 받고 있다. 적발 당시 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 측정됐다.고경표는 지난 7일 방송에서 '95 서울가요제' 최종 합격자 18인 중 한 명인 '시애틀의 잠 못 이루는 밤'으로 공개됐으며, 이날 방송되는 '짝꿍 찾기' 특집 녹화에도 참여한 상태다. 이에 '놀면 뭐하니' 측은 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 공식 입장을 밝혔다. 다만 '95 서울가요제' 프로젝트의 향후 촬영분 및 본선 무대 하차 여부에 대해서는 아직 내부 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr