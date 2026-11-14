한소희가 우무티에게 러브콜을 보냈다고 알려졌다./사진=텐아시아DB

한소희가 우무티에게 러브콜을 보냈다고 알려졌다./사진제공=MBC

배우 한소희가 먼저 러브콜을 보내 뮤직비디오에 출연한 그룹 엑스러브(XLOV)의 반전 일상이 공개된다.14일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 424회에서는 K팝 최초 젠더프리 콘셉트 그룹 엑스러브의 무대 밖 일상이 처음으로 베일을 벗는다.이날 멤버들은 음악방송 일정을 마친 뒤 퇴근길 차 안에서 일명 '해체쇼'를 선보인다. 무대 위에서 12시간 동안 착용했던 가발과 속눈썹을 떼어내고 화장을 지우며 완벽한 민낯으로 돌아가는 털털한 모습을 보여준다.방송 최초로 공개되는 숙소 풍경도 눈길을 끈다. 리더 우무티의 방은 먼지 한 톨 없이 각을 맞춘 '칼각 정리' 상태를 자랑해 참견인들을 놀라게 한다. 막내 하루는 직접 저녁 식사를 준비하며 숨겨둔 요리 실력을 뽐낸다.오디션 프로그램을 통해 인연을 맺은 멤버들의 데뷔 비화도 밝힌다. 젠더프리 콘셉트를 처음 시도하며 수많은 악플을 마주하고 상처받는 말을 직접 듣기도 했던 이들은, 데뷔 2년 차에 접어들며 응원이 늘어나기까지 서로를 믿고 버텨온 시간을 솔직하게 털어놓는다.특히 한소희와의 특별한 인연도 공개된다. 엑스러브의 전작 'SERVE' 뮤직비디오에 깜짝 출연해 화제를 모았던 한소희는 엑스러브의 팬임을 밝히며 리더 우무티에게 먼저 출연을 제안한 것으로 알려졌다. 두 사람이 처음 연락을 주고받게 된 계기와 촬영 비하인드는 이날 방송에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr