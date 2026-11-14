끝내 중도 하차 선언했다…출연자 향한 독설, 결국 안효섭과 갈등 ('파이널테이블')

요리 서바이벌 유력 우승 후보팀 파밀리아와 엑셉시옹이 중도 하차 선언이라는 초유의 위기를 맞는다.14일 방송되는 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블' 7회에서는 3라운드 협업 미션으로 한 팀이 된 강한(안효섭 분), 최송이(홍화연 분)와 차우진(장률 분), 배영수(김민호 분)의 갈등이 폭발하며 서바이벌 생존에 빨간불이 켜진다.그동안 파밀리아의 셰프 강한과 엑셉시옹의 셰프 차우진은 과거의 악연으로 서로를 반드시 꺾겠다는 승부욕을 불태워 왔다. 때문에 3라운드 협업 미션의 파트너로 엮이자 두 사람은 시작부터 탐탁지 않은 기색을 보이며 위태로운 동행을 예고했다.이번 미션 결과에 따라 두 팀 모두 탈락할 수 있는 만큼 예민해진 차우진은 사사건건 강한과 부딪힌다. 상대를 가리지 않는 차우진의 독설에 요리 초보 최송이와 실수투성이 셰프 배영수가 잔뜩 위축되자, 강한이 두 사람을 감싸고 나서면서 긴장감이 최고조에 달한다.급기야 갈등을 지켜보던 한 인물이 중도 하차 의향까지 밝히면서 팀은 파국 직전에 내몰린다. 경연 무대에 오르기도 전 합을 맞추는 과정부터 삐걱대는 강한, 최송이, 차우진, 배영수가 무사히 3라운드 경연을 치를 수 있을지 이목이 쏠린다.'파이널 테이블' 7회는 14일 오후 10시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr