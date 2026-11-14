은지원이 재혼 이유를 밝혔다./사진=텐아시아DB

은지원이 재혼 이유를 밝혔다./사진제공=KBS

방송인 은지원(48)이 스타일리스트 아내와 재혼해 만족스러운 결혼 생활을 이어가고 있음을 밝혔다.14일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 어머니와 '한 달 합가 살이' 중인 가수 환희가 계약 종료를 10일 앞두고 대형 사고를 치는 현장이 공개된다.이날 환희는 어머니와 뒷산 등반에 나섰다가 아끼는 신발에 변이 묻는 참사를 당해 10분 만에 집으로 돌아온다. 이후 어머니가 외출하자 그는 베란다에 쌓아뒀던 컬렉션급 애착 신발들을 거실 바닥에 전부 늘어놓는다.이를 지켜보던 MC 은지원은 "농구선수보다 농구화가 많다"며 혀를 내두른다. 이어 그는 "나는 '크록스' 한 켤레면 어디든 간다. 추워지면 털을 달면 된다"며 환희와 정반대 성향을 고백한다. 또 "원래 옷과 신발에 관심이 많았는데, 데뷔 후 스타일리스트가 챙겨주는 옷을 입다 보니 무신경해졌다"고 털어놓는다. 이에 이요원이 "그래서 스타일리스트 아내분과 결혼했나 봐"라고 짚자, 은지원은 "그렇다. 편하다"고 솔직하게 인정했다. 은지원은 지난해 6월 9살 연하의 스타일리스트와 재혼을 발표했다. 이후 10월 가까운 친지들만 초대해 비공개 결혼식을 올렸다.거실에 신발을 펼쳐놓은 환희는 신발 보관함 조립에 나섰다가 집안을 아수라장으로 만든다. 때마침 귀가한 어머니는 난장판이 된 거실을 보고 "뭐야? 내가 집을 잘못 들어왔나?"라며 당황하더니 "윤석아!"라고 본명을 부르며 분노를 터뜨린다.스튜디오에서는 그룹 있지(ITZY) 채령의 '전설의 소식좌' 일화도 다시 소환된다. 환희 가족의 식사 장면을 보던 채령은 "시중에서 파는 유명 감자칩을 한 번에 다 먹지 못한다고 했다가 2천만 명의 공분을 샀다"고 토로한다. 이에 은지원은 "누가 우리 채령이한테 뭐라 그랬냐. 2천만 명에게 감자칩을 주고 한 번에 다 먹어보라 하고 싶다"며 든든하게 편을 들어줘 훈훈함을 자아낸다.'살림남'은 14일 오후 10시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr