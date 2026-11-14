설경구가 '가능한 사랑'에 출연한 이유로 이창동 감독을 언급했다. / 사진제공=넷플릭스

설경구가 '가능한 사랑'에서 호석을 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

설경구가 전도연과 네 번째로 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

'가능한 사랑'이 오스카 레이스에 나섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 설경구가 영화 '오아시스' 이후 24년 만에 이창동 감독의 작품으로 돌아왔다. 다른 작품 촬영으로 인해 출연이 불발될 뻔했지만, 일정이 조정되면서 '가능한 사랑'에 합류할 수 있었다. 그는 "내가 스케줄이 안 맞아서 못 하게 되면 다른 배우 이름으로 캐스팅 기사가 날 텐데 생각만 해도 끔찍했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이번 작품은 그에게 '박하사탕'을 읽었을 때처럼 긴 여운을 줬다.넷플릭스 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 이들의 삶을 기록하려는 다큐멘터리 감독 부부가 만나 서로의 감춰둔 욕망을 마주하는 이야기다. 설경구는 해고 노동자 호석을 연기했다. 호석은 과거 해고 노동자 시위 당시 폭력 진압을 겪은 뒤 트라우마를 안고 살아가는 인물이다. 설경구는 적은 대사로도 호석의 감정을 표현하며 깊은 인상을 남겼다.설경구가 출연을 결심한 가장 큰 이유는 '이창동 감독'이었다. 시나리오를 읽기도 전에 출연 의사를 전했을 정도다. 그는 "이창동 감독이라 그냥 하고 싶었다. 그것만 생각했다"라고 말했다. 이창동 감독의 작품에 대해서는 사회 구조와 시대적 상황이 개인의 삶에 미치는 영향을 보여주는 공통점이 있다고 짚었다. 그러면서 "그런 것들을 자극적이지 않고 스며들게 하면서 여운을 주는 것이 이창동 감독 작품들의 특징"이라고 평가했다.이창동 감독의 연출 방식은 설경구에게 이미 익숙했다. 설경구는 "감독님은 인물이 표현하는 걸 안 좋아한다. 단지 느끼라고 한다"고 말했다. 이어 "대사를 강조하는 것도 싫어한다"며 "'그냥 앵글 안에서 살았으면 좋겠다'고 하신다"라고 설명했다. 설경구는 감독이 원한대로 호석의 감정에 최대한 느끼고 집중하려 애썼다.설경구는 이번 작품으로 이창동 감독뿐만 아니라 전도연과도 다시 만났다. 두 사람이 호흡을 맞춘 건 영화 '나도 아내가 있었으면 좋겠다', '생일', '길복순'에 이어 네 번째다. 설경구는 "어느 날에는 조인성과 조여정 배우가 낮 촬영을 끝내고 퇴근했다. 내가 밤에 촬영하러 갔더니 전도연 씨가 '무뚝뚝한 설경구랑 어떻게 밤에 찍냐. 밝고 환한 애들은 가고'라며 한탄하더라"고 말해 웃음을 안겼다.두 사람은 서로 농담을 주고받을 만큼 편한 사이면서도, 동료 배우로서 서로를 깊이 신뢰하고 있다. 설경구는 "전도연 씨가 나와 제일 작품을 많이 했다"며 "여러 말이 필요한가. 제일 편한 최고의 파트너"라고 말했다. 이어 "이 영화도 전도연 씨가 처음부터 끝까지 끌고 간다"며 "전도연이 아니면 생각도 못 할 정도"라고 칭찬했다.'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 한국 출품작으로 선정됐으며, 작품상과 감독상, 각본상 등 주요 부문 후보 지명을 목표로 오스카 레이스를 이어가고 있다.설경구는 바쁜 일정 속에서 해외 영화제와 행사에 참석하며 작품을 알리고 있다. 그는 "나는 가라면 가고 오라면 오는 사람"이라며 "지금까지 배우 하면서 해외를 이렇게 다녀본 적은 처음"이라고 밝혔다. 그러면서도 "감독님이 버티는데 우리가 코피 나도 흘렸다는 말은 못 한다"며 웃음을 자아냈다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐으며 대만 7위, 베트남 9위에도 올랐다. 설경구는 "영화가 제작되고 상영되고 이제 넷플릭스로 많은 사람이 볼 수 있는 것 자체로 의미 있다"고 말했다.이창동 감독과 세 작품을 함께한 설경구는 오랜 배우 생활에서 들었던 말 중 기억에 남았던 한마디를 떠올렸다."'이창동 감독과 있으니까 설경구가 잘 보인다'는 말이 있더라고요. 그게 참 와닿았어요."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr